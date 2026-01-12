وزيرة التربية اللبنانية تتابع أوضاع المدارس المعرضة للقصف الإسرائيلي

اصدر في البيان الآتي:

"تتابع وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي بصورة يومية، أوضاع المدارس الرسمية وخصوصا التي تتعرض مناطق وجودها لأخطار الإعتداءات ، كما حدث في بلدة كفرحتى في التي تعرضت بالأمس لغارتين جويتين نفذهما الطيران الحربي على أهداف مدنية داخل احياء البلدة.



وكررت كرامي مطالبة الدول المؤثرة والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، بممارسة الضغوط على لوقف الاعتداءات على المدنيين وتحييد المؤسسات التربوية عن الحروب والقصف .



ووجهت الوزيرة التحية إلى الأهالي والتلامذة والمعلمين الذين يتمسكون بحقهم في الحياة الآمنة والحصول على التعليم ، على الرغم من ظروف الحرب والتدمير والقتل ".

