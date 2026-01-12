تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
وزيرة التربية اللبنانية تتابع أوضاع المدارس المعرضة للقصف الإسرائيلي
Lebanon 24
12-01-2026
|
06:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
اصدر
المكتب الإعلامي
في
وزارة التربية والتعليم العالي
البيان الآتي:
"تتابع وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي بصورة يومية، أوضاع المدارس الرسمية وخصوصا التي تتعرض مناطق وجودها لأخطار الإعتداءات
الإسرائيلية
، كما حدث في بلدة كفرحتى في
جنوب لبنان
التي تعرضت بالأمس لغارتين جويتين نفذهما الطيران الحربي
الإسرائيلي
على أهداف مدنية داخل احياء البلدة.
وكررت
الوزيرة
كرامي مطالبة الدول المؤثرة والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، بممارسة الضغوط على
إسرائيل
لوقف الاعتداءات على المدنيين وتحييد المؤسسات التربوية عن الحروب والقصف .
ووجهت الوزيرة التحية إلى الأهالي والتلامذة والمعلمين الذين يتمسكون بحقهم في الحياة الآمنة والحصول على التعليم ، على الرغم من ظروف الحرب والتدمير والقتل ".
