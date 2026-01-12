لقاء تنسيقي في الشمال اللبناني لتحديث بيانات النازحين السوريين وتوزيع المساعدات

ترأست محافظ بالإنابة إيمان الرافعي اجتماعاً موسعاً مع ممثلي المنظمات الدولية والأممية، ناقش تحديث قاعدة بيانات السوريين في المحافظة، ولا سيما الوافدين الجدد، وآليات توزيع المساعدات الإنسانية.



وشددت الرافعي على أهمية توازن المساعدات بين النازحين والمجتمع المضيف، مع التركيز على دعم العائلات التي تشردت إثر انهيار مبنى سكني في منطقة ضهر المغر في .



، أكد رئيس بلدية طرابلس الدكتور كريمة استعداد البلدية لتسهيل عمل المنظمات الدولية ميدانياً، وشكر الجهات الداعمة للمجتمع المضيف والمتضررين.



وقدّم ممثلو المنظمات الدولية، ومن بينهم وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الإنمائي والصليب الأحمر اللبناني ومنظمة اليونيسف، شرحاً مفصلاً عن آليات عملهم والتحديات الميدانية، خاصة في مجالات الإيواء والدعم الغذائي والمياه والصرف الصحي.



Advertisement