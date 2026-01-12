تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

لقاء تنسيقي في الشمال اللبناني لتحديث بيانات النازحين السوريين وتوزيع المساعدات

Lebanon 24
12-01-2026 | 07:00
ترأست محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي اجتماعاً موسعاً مع ممثلي المنظمات الدولية والأممية، ناقش تحديث قاعدة بيانات النازحين السوريين في المحافظة، ولا سيما الوافدين الجدد، وآليات توزيع المساعدات الإنسانية.

وشددت الرافعي على أهمية توازن المساعدات بين النازحين والمجتمع المضيف، مع التركيز على دعم العائلات التي تشردت إثر انهيار مبنى سكني في منطقة ضهر المغر في طرابلس.

من جهته، أكد رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة استعداد البلدية لتسهيل عمل المنظمات الدولية ميدانياً، وشكر الجهات الداعمة للمجتمع المضيف والمتضررين.

وقدّم ممثلو المنظمات الدولية، ومن بينهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصليب الأحمر اللبناني ومنظمة اليونيسف، شرحاً مفصلاً عن آليات عملهم والتحديات الميدانية، خاصة في مجالات الإيواء والدعم الغذائي والمياه والصرف الصحي.
