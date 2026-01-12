تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي الرسمي أعلنت تأييدها للتحركات المطلبية

Lebanon 24
12-01-2026 | 07:01
A-
A+
Doc-P-1467365-639038233390341743.png
Doc-P-1467365-639038233390341743.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 صدر عن رابطة "المتقاعدين في التعليم الاساسي الرسمي" بيان، لفت  الى ان "الحكومة  تستمرفي تعاطيها السلبي مع القطاع العام بمسمياته كافة، بدءا من التجاهل لحقوقه ومطالبه مروراً بسياسة التسويف والمماطلة، وصولاً للوعود الوهمية التي تطلق من حين لاخر على لسان مسؤوليها، وذلك على الرغم من رفع الصوت عبر الاعتصامات والاضرابات المحدودة التي نفذتها بعض القطاعات، وايضا عبر المذكرات والمناشير واللقاءات مع المسؤولين كان اخرها مع فخامة الرئيس" .

أضاف البيان: " إزاء هذه السياسة، تعلن رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان تأييدها للتحركات المطلبية والاضرابات التي اعلنتها روابط التعليم الاساسي والثانوي والمهني الرسمي وكذالك رابطة الموظفين في القطاع العام والمساعدين القضائيين، ونعتبر ان هذا يشكل بداية لانطلاق خطوات الاحتجاج الكبير، والذي سنشارك فيه بالإضافة لكافة المكونات التي يتألف  منها تجمع الروابط للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين وذلك لاجبار الحكومة على الإقرار بحقوقنا المشروعة والمتمثلة بشكل رئيسي بإعادة  الاعتبار للرواتب  لما كانت عليه قبل عام ٢٠١٩ بنسبة ٥٠ في المئة على أن يقسط الباقي ١٠ في المئة كل ستة اشهر.

 ختم البيان :" ان رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان، وهى جزء من تجمع روابط القطاع العام، تؤيد هذه التحركات وتعلن تضامنها الكامل معها وتدعو الى تصعيد التحركات عبر النزول الشامل الى الشارع وبقوة لكي تضع المسؤولين أمام مسؤولياتهم وذلك تزامناً مع اجعتماعات مجلس النواب.

مطالبنا هى حقوقنا يجب أن ننتزعها انتزاعا إذ لا يضيع حق وراءه مطالب".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي اعلنت تضامنها مع رابطة موظفي القطاع العام
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 14:38:24 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة التعليم الأساسي تحذر عبر "لبنان٢٤": الخطوات المقبلة ستترجم في الشارع
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 14:38:24 Lebanon 24 Lebanon 24
روابط التعليم الرسمي تعلن الإضراب في هذه الايام
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 14:38:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ورشة نقابية لرابطة المتعاقدين بالتعليم الأساسي بدعم نروجي في سن الفيل
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 14:38:24 Lebanon 24 Lebanon 24

رابطة المتقاعدين

رابطة الموظفين

لبنان

الشام

سي ال

ساسي

سويف

صولا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:29 | 2026-01-12
Lebanon24
07:25 | 2026-01-12
Lebanon24
07:16 | 2026-01-12
Lebanon24
07:14 | 2026-01-12
Lebanon24
07:13 | 2026-01-12
Lebanon24
07:13 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24