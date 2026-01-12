رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي الرسمي أعلنت تأييدها للتحركات المطلبية

صدر عن رابطة "المتقاعدين في التعليم الاساسي الرسمي" بيان، لفت الى ان "الحكومة تستمرفي تعاطيها السلبي مع القطاع العام بمسمياته كافة، بدءا من التجاهل لحقوقه ومطالبه مروراً بسياسة التسويف والمماطلة، وصولاً للوعود الوهمية التي تطلق من حين لاخر على لسان مسؤوليها، وذلك على الرغم من رفع الصوت عبر الاعتصامات والاضرابات المحدودة التي نفذتها بعض القطاعات، وايضا عبر المذكرات والمناشير واللقاءات مع المسؤولين كان اخرها مع فخامة الرئيس" .



أضاف البيان: " إزاء هذه السياسة، تعلن في التعليم الاساسي الرسمي في تأييدها للتحركات المطلبية والاضرابات التي اعلنتها روابط التعليم الاساسي والثانوي والمهني الرسمي وكذالك في القطاع العام والمساعدين القضائيين، ونعتبر ان هذا يشكل بداية لانطلاق خطوات الاحتجاج الكبير، والذي سنشارك فيه بالإضافة لكافة المكونات التي يتألف منها تجمع الروابط للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين وذلك لاجبار الحكومة على الإقرار بحقوقنا المشروعة والمتمثلة بشكل رئيسي بإعادة الاعتبار للرواتب لما كانت عليه قبل عام ٢٠١٩ بنسبة ٥٠ في المئة على أن يقسط الباقي ١٠ في المئة كل ستة اشهر.



ختم البيان :" ان رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان، وهى جزء من تجمع روابط القطاع العام، تؤيد هذه التحركات وتعلن تضامنها الكامل معها وتدعو الى تصعيد التحركات عبر النزول الشامل الى الشارع وبقوة لكي تضع المسؤولين أمام مسؤولياتهم وذلك تزامناً مع اجعتماعات مجلس النواب.



مطالبنا هى حقوقنا يجب أن ننتزعها انتزاعا إذ لا يضيع حق وراءه مطالب".

Advertisement