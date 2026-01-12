حركة التوحيد الإسلامي تستقبل وفداً من "الجهاد الإسلامي" وتؤكد على خيار المقاومة

استقبل لحركة التوحيد الإسلامي في ، الشيخ بلال سعيد شعبان، وفداً قيادياً من حركة الإسلامي في ، ضم الشيخ خليل العريض وأبو وسام منور وأبو لواء موعد.



وناقش الجانبان آخر المستجدات في القضية والتطورات الإقليمية الراهنة.



وحذر المجتمعون في بيان من "خطورة اقتحام المستوطنين المتكرر للمسجد "، معربين عن استياءهم من "الصمت العربي والإسلامي غير المسبوق". وأكدوا أن الشعب الفلسطيني "لن يسكت على انتهاك المقدسات وسيواجه حراك التهويد المستمر".



وشدد البيان على أن مواجهة "العدو المحتل" لا يمكن أن تكون بمنطق "السلمية ومطالبة المنظمات الدولية" التي تهيمن عليها – وفق البيان – والمنظومة الغربية، مؤكدين أن "التمسك بخيار هو قرار الأحرار في هذه الأمة".



واختتم البيان بأن مواجهة "العدوان الصهيوني" لا تكون إلا بـ"السلاح الذي يخشاه ويسعى لتجريدنا منه".



