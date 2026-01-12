تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

حركة التوحيد الإسلامي تستقبل وفداً من "الجهاد الإسلامي" وتؤكد على خيار المقاومة

Lebanon 24
12-01-2026 | 07:07
استقبل الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي في لبنان، الشيخ بلال سعيد شعبان، وفداً قيادياً من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ضم الشيخ خليل العريض وأبو وسام منور وأبو لواء موعد.

وناقش الجانبان آخر المستجدات في القضية الفلسطينية والتطورات الإقليمية الراهنة.

وحذر المجتمعون في بيان من "خطورة اقتحام المستوطنين المتكرر للمسجد الأقصى"، معربين عن استياءهم من "الصمت العربي والإسلامي غير المسبوق". وأكدوا أن الشعب الفلسطيني "لن يسكت على انتهاك المقدسات وسيواجه حراك التهويد المستمر".

وشدد البيان على أن مواجهة "العدو المحتل" لا يمكن أن تكون بمنطق "السلمية ومطالبة المنظمات الدولية" التي تهيمن عليها – وفق البيان – الولايات المتحدة والمنظومة الغربية، مؤكدين أن "التمسك بخيار المقاومة هو قرار الأحرار في هذه الأمة".

واختتم البيان بأن مواجهة "العدوان الصهيوني" لا تكون إلا بـ"السلاح الذي يخشاه الإسرائيلي ويسعى لتجريدنا منه".
الولايات المتحدة

الأمين العام

الفلسطينية

الإسرائيلي

الإسلام

إسرائيل

إسلامي

