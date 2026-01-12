الوزير مكي يستقبل السفير الصيني ويبحثان تطوير الإدارة العامة

استقبل لشؤون فادي مكي في مكتبه في الوزارة اليوم سفير في السيد تشن تشوان دونغ ضمن زيارة تعارف.



وتناول اللقاء أهمية دور في تعزيز فعالية المؤسسات وتحسين آليات العمل والتنسيق، بما ينعكس إيجاباً على جودة ، في إطار مشروع اعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030.

Advertisement