لبنان

عن أزمة النفايات الصلبة.. هذا ما أعلنه البزري

Lebanon 24
12-01-2026 | 07:13
شدد النائب عبد الرحمن البزري، على "أن أزمة النفايات الصلبة في مدينة صيدا هي مسؤولية الدولة اللبنانية والحكومات المتعاقبة التي أهملت الملف البيئي في المدينة واعتمدت سياسات خاطئة في إدارة هذا الملف على مدى سنوات وعقود طويلة".


وأشار البزري إلى "أن مركز معالجة النفايات في جنوب صيدا، ورغم تقارير وزارة البيئة التي تقول عكس ذلك، لا يقوم بالمهام الموكلة إليه ولا يُحقق الأهداف التي أُنشئ من أجلها، مما أدى إلى فشله في معالجة النفايات والتخلص من بقاياها، وتسبب بتراكم جبالٍ جديدة من النفايات أصبحت أسوأ من الجبل القديم الذي كان سبباً أساسياً لإنشاء المركز".


ولفت إلى "أن المشكلة المطروحة اليوم ليست بين بلدية صيدا واتحاد بلديات صيدا – الزهراني ولا مع بلديات وقرى جزين، بل هي انعكاس للإهمال الرسمي وغياب رؤية بيئية واضحة، وعدم تشكيل وتفعيل الهيئة الناظمة لمعالجة ملف النفايات، إضافة إلى غياب الرقابة الحقيقية على مركز معالجة النفايات وأدائه رغم قيام الدولة بدفع مستحقاتها".


وختم البزري داعياً الدولة اللبنانية عبر وزارتي البيئة والداخلية إلى "التحرّك الفوري لمعالجة مُشكلة النفايات الصلبة في المدينة وإيجاد حل لمشكلة النفايات في جزين".
