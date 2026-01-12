المفتي دريان يستقبل مجلس أمناء صندوق الزكاة والجوزو يعلن نمو الواردات بنسبة 35%

إستقبل مفتي الجمهورية الفتوى، مجلس أمناء صندوق الزكاة في برئاسة القنصل محمد الجوزو الذي قال بعد اللقاء: "جئنا اليوم لنأخذ بركة صاحب السماحة ولنجدد بأن يبقى صندوق الزكاة مؤسسة أمينة على رسالة الزكاة وعلى رسالة التكافل، ورافعة اجتماعية وإنسانية في خدمة أهلنا ووطننا".



ولفت الى أنه "خلال الولاية السابقة، عملنا بتوجيهات صاحب السماحة على مكننة جزء أساسي من عمل الصندوق وعلى إعادة هيكلة داخلية شملت البنية التنظيمية والإدارية وقطاع الموظفين، بما يعزز الحوكمة ويكرس العمل المؤسساتي. كما أطلقنا ونمينا مشاريع نوعية، وفي مقدمتها "زكاة "، وحققنا جهدا واضحا في تنمية الواردات، بحيث سجلنا نموا بنسبة 35% مقارنة بسنة 2024، كان ثمرة عمل جماعي جبار هدفه تثبيت الاستدامة المالية للصندوق، ليبقى قادرا على أداء رسالته بثبات وشفافية".



أضاف: "نحن اليوم، مع بداية هذه الولاية الجديدة، نأمل أن تكون السنتان القادمتان مرحلة حصاد وبناء أعمق، نستكمل فيها ما بدأناه ونوسع الأثر ونرسخ ثقة الناس بمؤسسة الزكاة تحت مظلة دار الفتوى ورعاية صاحب السماحة".

