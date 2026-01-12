تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

المفتي دريان يستقبل مجلس أمناء صندوق الزكاة والجوزو يعلن نمو الواردات بنسبة 35%

Lebanon 24
12-01-2026 | 07:16
Doc-P-1467374-639038243481542677.webp
Doc-P-1467374-639038243481542677.webp photos 0
إستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، مجلس أمناء صندوق الزكاة في لبنان برئاسة القنصل محمد الجوزو الذي قال بعد اللقاء: "جئنا اليوم لنأخذ بركة صاحب السماحة ولنجدد العهد بأن يبقى صندوق الزكاة مؤسسة أمينة على رسالة الزكاة وعلى رسالة التكافل، ورافعة اجتماعية وإنسانية في خدمة أهلنا ووطننا".

ولفت الى أنه "خلال الولاية السابقة، عملنا بتوجيهات صاحب السماحة على مكننة جزء أساسي من عمل الصندوق وعلى إعادة هيكلة داخلية شملت البنية التنظيمية والإدارية وقطاع الموظفين، بما يعزز الحوكمة ويكرس العمل المؤسساتي. كما أطلقنا ونمينا مشاريع نوعية، وفي مقدمتها "زكاة العلم"، وحققنا جهدا واضحا في تنمية الواردات، بحيث سجلنا نموا بنسبة 35% مقارنة بسنة 2024، كان ثمرة عمل جماعي جبار هدفه تثبيت الاستدامة المالية للصندوق، ليبقى قادرا على أداء رسالته بثبات وشفافية".

أضاف: "نحن اليوم، مع بداية هذه الولاية الجديدة، نأمل أن تكون السنتان القادمتان مرحلة حصاد وبناء أعمق، نستكمل فيها ما بدأناه ونوسع الأثر ونرسخ ثقة الناس بمؤسسة الزكاة تحت مظلة دار الفتوى ورعاية صاحب السماحة".
