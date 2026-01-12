رجّي: هذا ما قلته لعراقجي

قال وزير الخارجيّة يوسف رجّي، إنّ "حرب الإسناد جلبت على الدمار والقتل والويلات".

وأشار رجّي لـ" عربيّة"، إلى أنّ "إتّفاق وقف إطلاق النار يشترط سحب سلاح " " وليس فقط وقف عملياته".



وأضاف أنّ "إعلان وقف إطلاق النار جاء لصالح لأنها كانت الطرف المنتصر".

وشدّد رجّي على أنّ "الشرط هو سحب السلاح لا الاكتفاء بوقف العمليات، وكافة الملفات السياسية والاقتصادية متوقفة بسبب عدم تطبيق حصرية السلاح".

وتابع: "قلتُ لوزير الخارجيّة الإيرانيّة عباس عراقجي إنّ هناك تغيّرات كبيرة في المنطقة، وعلى وقف تدخلاتها في لبنان".

وأكّد رجّي أنّ "المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار سيجري تطبيقها قريباً".



ولفت إلى أنّ "إيران تسلّح فريقاً مسلحاً، في حين أن تسلّح الجيش".

وتوجّه رجّي لأمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم ، وقال له إنّ "الشيعة مكوّن أساسيّ في لبنان ولا أحد مُهدَّد، وسلاح "حزب الله" لا يحميكم ولا يحمي لبنان".



وأضاف أنّ "سلاح "حزب الله" أصبح عبئاً على الطائفة وعلى لبنان".