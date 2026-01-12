تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

رجّي: هذا ما قلته لعراقجي

Lebanon 24
12-01-2026 | 07:13
قال وزير الخارجيّة يوسف رجّي، إنّ "حرب الإسناد جلبت على لبنان الدمار والقتل والويلات".
 
وأشار رجّي لـ"سكاي نيوز عربيّة"، إلى أنّ "إتّفاق وقف إطلاق النار يشترط سحب سلاح "حزب الله" وليس فقط وقف عملياته".
 
وأضاف أنّ "إعلان وقف إطلاق النار جاء لصالح إسرائيل لأنها كانت الطرف المنتصر".
 
وشدّد رجّي على أنّ "الشرط هو سحب السلاح لا الاكتفاء بوقف العمليات، وكافة الملفات السياسية والاقتصادية متوقفة بسبب عدم تطبيق حصرية السلاح".
 
وتابع: "قلتُ لوزير الخارجيّة الإيرانيّة عباس عراقجي إنّ هناك تغيّرات كبيرة في المنطقة، وعلى إيران وقف تدخلاتها في لبنان".
 
وأكّد رجّي أنّ "المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار سيجري تطبيقها قريباً".
 
ولفت إلى أنّ "إيران تسلّح فريقاً مسلحاً، في حين أن الولايات المتحدة تسلّح الجيش".
 
وتوجّه رجّي لأمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، وقال له إنّ "الشيعة مكوّن أساسيّ في لبنان ولا أحد مُهدَّد، وسلاح "حزب الله" لا يحميكم ولا يحمي لبنان".
 
وأضاف أنّ "سلاح "حزب الله" أصبح عبئاً على الطائفة الشيعية وعلى لبنان".
 
 
