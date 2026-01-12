من رئيس بلدية بقسطا.. قرار بشأن جبّالات تزوّد ورش البناء بالباطون الجاهز!

أصدر رئيس بلدية ، قرارا بخصوص تبليغ أصحاب الورش في المنطقة لمجابل الباطون بضرورة تغطية مزراب الباطون للجبالة بالأكياس المخصصة.



وجاء في نص القرار:



"بناءً على إزدياد ورش البناء في منطقة بقسطا العقارية وطبيعة البلدة، ونظراً لتكرار تسرب الباطون من الجبالات على الطرقات خلال تنقلها في المنطقة مسببين حوادث سير ومهددين بالسلامة العامة، يقرر ما يلي :



المادة الأولى: تطلب بلدية بقسطا من كافة أصحاب الورش ضمن نطاقها تبليغ مجابل الباطون بضرورة تغطية مزراب الباطون للجبالة بالأكياس المخصصة - صورة مرفقة -



لمنع تسرب الباطون على الطرقات وذلك بمهلة ٤٥ يوم من تاريخ هذا الاعلان.



المادة الثانية: يسطر محضر ضبط بكل مخالف وإحالته الى المراجع القانونية المختصة.

