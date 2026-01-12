عن الانتخابات النيابية.. ماذا أعلن فضل الله؟

قال النائب على هامش مناقشة موازنة في مجلس النواب: "إن موقفنا ثابت لجهة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق القانون النافذ، ومن يعمل لتأجيلها، ويحاول تعطيل التشريع بذريعة التباكي على انتخاب المغتربين خلافا للقانون الحالي، هو نفسه من يقوم بحملات التضليل وبث الأكاذيب ضدهم في ، بما يؤدي إلى الحاق أذى كبير بهم، نتيجة سوق الاتهامات الباطلة، وممارسة التحريض بأبشع صوره مع أن المغتربين من مختلف المناطق والطوائف ".



ورأى ان "هذه الحملات الظالمة جاءت استجابة لاملاءات خارجية على حساب مصلحة البلد ومغتربيه".

