|
لبنان

لقاء تشاوري في غرفة طرابلس مع السفارة الأميركية لبحث فرص التنمية والاستثمار

Lebanon 24
12-01-2026 | 07:36
عُقد في غرفة طرابلس طاولة مستديرة بالتعاون مع مكتب التنمية الاقتصادية في السفارة الأميركية، خُصّصت لبحث الواقع الاقتصادي في طرابلس الكبرى ضمن مقاربة تنموية وطنية شاملة، ترتكز على الشراكة والتعاون وتحديد الأولويات القابلة للتنفيذ، بما يعزّز مناخ الاستثمار ويفتح آفاقاً جديدة للنمو.

شارك عن الجانب الأميركي Matthew Tolito مدير الدائرة الاقتصادية ونائب مدير الدائرة السياسية في السفارة الأميركية، ورنا حلو اختصاصية التنمية وإدارة المشاريع.

وترأس الجانب اللبناني رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي ونواب رئيس الغرفة إبراهيم فوز ونخيل يمين و نائب رئيس بلدية طرابلس خالد كبارة، رئيس إتحاد بلديات الفيحاء المهندس وائل زمرلي، رئيس ومدير عام معرض رشيد كرامي الدولي الدكتور هاني الشعراني، رئيس المنطقة الإقتصادية الخاصة بطرابلس المهندس الدكتور حسان ضناوي،  نقيب أطباء الأسنان الدكتور ميلاد ديب، نقيب المهندسين شوقي فتفت ممثلاً بالمهندس مصطفى فخر الدين، نقيب االصيادلة الدكتور عبد الرحمن مرقباوي ممثلاً بالصيدلي الدكتور محمد شمسين مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الشمال آلان شاطري ورئيس جمعية BIAT  نصري معوض وفريق عمل "بيات" رامي الصايغ ونجاتي غازي ومديرة عام غرفة طرابلس والشمال ليندا سلطان ومدير مختبرات الجودة لدى الغرفة الدكتور خالد العمري .

افتتح  دبوسي اللقاء بكلمة ترحيبية، مؤكداً" أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية ودور اللبنانيين في بلاد الانتشار، وضرورة عرض صورة راقية عن قدرات لبنان الاقتصادية"، مشدداً على "الجدية والوضوح في إدارة القطاعات الاقتصادية والاستثمارات". 

وأوضح  أن "طرابلس الكبرى تمتلك مقومات اقتصادية واستثمارية يمكن تحويلها إلى فرص فعلية، وأن تعزيز العلاقة مع الجانب الأميركي يشكل دعامة لتطوير منظومة اقتصادية واستثمارية وطنية متكاملة، تجعل من لبنان محوراً اقتصادياً متقدماً".

ثم تحدث  Matthew Tolito   مدير الدائرة الاقتصادية ونائب مدير الدائرة السياسية في السفارة الأميركية شاكراً  دبوسي على" إتاحته  فرصة اللقاء بهذه النخبة القيادية في طرابلس والشمال والتعرف عن كثب على الواقع الإقتصادي القائم في المنطقة والتحديات التي تواجه  مؤسسات القطاع العام وكذلك تطلعات القطاع الخاص ".

وتناول اللقاء عدة محاور أساسية، أبرزها تحديد المشاريع الاقتصادية والإنمائية ذات الأولوية والقابلة للتنفيذ، ومناقشة القطاعات الأكثر قدرة على تحريك عجلة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

كما شهد اللقاء عرضاً لخدمات غرفة طرابلس والشمال ومشاريعها وبرامجها الداعمة للقطاعين الإنتاجي والاستثماري، قدّمته مديرة عام الغرفة السيدة ليندا سلطان،، مستندة إلى خبرتها السابقة من خلال مشاركتها في برنامج القيادات الدولية الزائرة (IVLP) في الولايات المتحدة الأميركية، وما أتاحه من تبادل خبرات في مجالات الإدارة الحديثة.

كما أكّد المشاركون خلال النقاش على أن" الموقع الجغرافي المميّز للبنان، انطلاقاً من طرابلس الكبرى، يؤهّله ليكون منصة اقتصادية ولوجستية متقدمة لخدمة اقتصادات العالم عبر حوض البحر المتوسط، مستفيداً من ما تمتلكه المدينة من مرافئ وبنى تحتية ومناطق اقتصادية ومقومات بشرية متخصصة. و أن تفعيل هذا الدور الاستراتيجي من شأنه استقطاب استثمارات نوعية طويلة الأمد، من شأنها خلق فرص عمل مستدامة للمجتمع اللبناني، وتعزيز سلاسل القيمة الإنتاجية، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل على المستوى الوطني". 
