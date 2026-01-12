مصطفى حمدان بعد لقائه المفتي قبلان: المقاومة هي الطريق والحل في مواجهة العدوان

استقبل المفتي ، في مكتبه الإفتاء الجعفري، أمين الهيئة القيادية في حركة "الناصريين المستقلين - "المرابطون" العميد مصطفى حمدان مع وفد من الهيئة، قّدم التعازي بوفاة المفتي حسين أمهز. وكانت مناسبة للتداول في مجمل الأوضاع المحلية.





وأدلى العميد حمدان بتصريح عن أجواء اللقاء، فقال:"تشرفنا بزيارة المفتي قبلان وتقدمنا منه بالتعازي بالأخ الحبيب الحاج حسين أمهز الذي كان يشكّل بالنسبة إلينا حالة وطنية متقدمة تعكس قيمة العيش المشترك بين كل اللبنانيين".





أضاف :"واليوم تباحثنا مع سماحته فيما تتعرض له أمتنا العربية وما يتعرض له وطننا اللبناني من عدوان همجي إسرائيلي مستمر يدار من قبل الاميركية. وأكدنا قيمة خطابه الفصل في ما يتعلق بأحقية اللبنانيين بالمقاومة في وجه هذا العدوان. ولن ندخل في تفاصيل من يعتدي، فالعدو هو واحد، ليس فقط العدو وانما المدير الولايات المتحدة الاميركية والتي نرى مدى إجرامها ليس فقط على صعيد منطقتنا وإنما على مستوى العالم".





وتابع حمدان :"لذلك من يتكلم عن قرارات و"ميكانيزم" وغيرها نحن نجد أن هذا كله كلام بكلام، ولا قيمة له. الفعل هو أن يتوحد اللبنانيون جميعاً وأن يلموا شملهم، وليعلموا تماماً أن هي الطريق والحل في مواجهة هذا العدوان، والقوة هي الحل في مواجهة هذا العدوان. وليعلم من يريد أن يقول بأن المقاومة هي سبب في هذا العدوان، فليعلم عندما ينتهي هذا العدو - ولن ينتهي - من هذه المقاومة سيأتيه الدور، إذا لم يكن الهمجي الإجرامي يكفي أن يكون هذا البعض الذي يدعو إلى عدم المقاومة سيكون كما مر في السابق ممسحة لكل أنواع الاستغلال السياسي والوطني".





وختم حمدان :"السيادة والكرامة الوطنية تكون بالقوة وبالعزة ،وتكون بالمقاومة والمقاومة وحدها فقط".

Advertisement