سلسلة لقاءات للرئيس برّي في عين التينة وهذا ما تم بحثه

التقى في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني حيث تم عرض للاوضاع العامة وبرامج عمل الوزارة.





واستقبل وفدا من ديوان المحاسبة برئاسة رئيسه القاضي محمد بدران، وعضوية :المدعي العام لدى الديوان القاضي فوزي خميس ورؤساء الغرف القضاة: عبد الرضى ناصر، إنعام البستاني ونيللي ابي يونس .





وقدم الوفد للرئيس بري التهنئة لمناسبة الاعياد وحلول العام الجديد.





كما وضعه في أجواء قرب إنتهاء الديوان من قطوعات الحسابات للدولة والتي سبق ان أودعت لديه دفعة واحدة وعددها 24 قطع حساب، وذلك في إطار التعاون القائم بين السلطتين التشريعية والرقابية ، وتأكيداً على الدور الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة وانتظام مالية الدولة.





والتقى بري رئيس لشركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت الذي هنأه بالاعياد والعام الجديد. وكان اللقاء مناسبة عرض في خلالها الحوت أوضاع الشركة وبرامج عملها وخططها المستقبلية.





ومن الزوار : محافظ مدينة القاضي مروان عبود. (الوكالة الوطنية)

Advertisement