Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

سلسلة لقاءات للرئيس برّي في عين التينة وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
12-01-2026 | 07:44
Doc-P-1467389-639038262231326356.jpg
Doc-P-1467389-639038262231326356.jpg photos 0
التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني حيث تم عرض للاوضاع العامة وبرامج عمل الوزارة.


واستقبل بري وفدا من ديوان المحاسبة برئاسة رئيسه القاضي محمد بدران، وعضوية :المدعي العام لدى الديوان القاضي فوزي خميس  ورؤساء الغرف القضاة: عبد الرضى ناصر، إنعام البستاني ونيللي ابي يونس .


وقدم الوفد للرئيس بري التهنئة لمناسبة الاعياد وحلول العام الجديد.


كما وضعه في أجواء قرب إنتهاء الديوان من قطوعات الحسابات للدولة اللبنانية والتي سبق ان أودعت لديه دفعة واحدة وعددها 24 قطع حساب، وذلك في إطار التعاون القائم بين السلطتين التشريعية والرقابية ، وتأكيداً على الدور الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة وانتظام مالية الدولة.


والتقى بري رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت الذي هنأه بالاعياد والعام الجديد. وكان اللقاء مناسبة عرض في خلالها الحوت أوضاع الشركة وبرامج عملها وخططها المستقبلية.


ومن الزوار : محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود. (الوكالة الوطنية) 
رئيس مجلس النواب نبيه بري

الوكالة الوطنية

مجلس الإدارة

المدير العام

اللبنانية

المستقبل

رئيس بري

