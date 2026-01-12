بلدية صيدا تزيل أضرار العاصفة في مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية

قامت فرق طوارىء بلدية برفع أضرار والأنواء البحرية العاتية التي جرفت أول أمس عددا من المقاعد الإسمنتية المخصصة للمتنزهين في القسم من ممشى هواة الرياضة في "مدينة الرئيس الرياضية"، وأدى إلى تحطم العديد من هذه المقاعد وتغطية أجزاء من الممشى بالأتربة والحجارة والنفايات التي حملتها الأمواج.



وقامت الفرق بحملة نظافة لما خلفته الأنواء البحرية على الممشى وعملت على رفع أجزاء المقاعد المحطمة ونقل سائر المقاعد كإجراء إحترازي نظرا لإستمرار العاصفة وارتفاع موج البحر خلال فصل الشتاء.

