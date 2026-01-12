تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سلام بحث مع سفير المانيا في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين

Lebanon 24
12-01-2026 | 08:14
A-
A+
Doc-P-1467401-639038278059623690.jpg
Doc-P-1467401-639038278059623690.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام سفير المانيا في لبنان كورت جورج شتوكل-شتيلفريد وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

واستقبل الرئيس سلام رئيسة مهرجان أبو ظبي للثقافة والفنون هدى خميس كانو على رأس وفد ضم المدير التنفيذي للمهرجان ميشال الجميّل ومدير البرامج الأب توفيق معتوق.

واستقبل سلام الوزير السابق بطرس حرب الذي أعلن بعد اللقاء:" كانت مناسبة للبحث في الأوضاع العامة وسياسة الحكومة، والقرارات التي اتخذت، والقرارات التي يجب أن تتخذ على كل الأصعدة. وكان  البحث إيجابيا وساده التفاؤل بإمكانية متابعة ما قامت به الحكومة حتى الآن والتي تصب في إتجاه سليم للتخلص من رواسب الماضي السيئة التي أدت بلبنان الى الكوارث التي يعاني منها.
أضاف: وجدت من دولة الرئيس تصميما واضحا على متابعة المسيرة وتنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة والسياسة العامة التي تضمنت البيان الوزاري وخطاب القسم.
وكانت مناسبة للبحث ببعض المطالب في قضاء البترون والمطالب الانمائية فيه.
 
واستقبل الرئيس سلام النائب عبد العزيز الصمد وعرض معه شؤون واوضاع منطقة الضنية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جنبلاط بحث مع سفير تركيا في تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:50:59 Lebanon 24 Lebanon 24
عون بحث والسفير الفرنسي التطورات في الجنوب والعلاقات الثنائية
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:50:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة التركية: أردوغان بحث هاتفيا مع نظيره الروسي العلاقات الثنائية وتطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:50:59 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل سفير الإمارات وناقش العلاقات الثنائية
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:50:59 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

دولة الرئيس

عبد العزيز

نواف سلام

رئيس سلام

الثنائي

الكوارث

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:23 | 2026-01-12
Lebanon24
13:10 | 2026-01-12
Lebanon24
13:06 | 2026-01-12
Lebanon24
12:56 | 2026-01-12
Lebanon24
12:41 | 2026-01-12
Lebanon24
12:34 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24