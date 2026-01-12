سلام بحث مع سفير المانيا في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل الدكتور سفير المانيا في كورت شتوكل-شتيلفريد وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.



واستقبل الرئيس سلام رئيسة مهرجان أبو ظبي للثقافة والفنون هدى خميس كانو على رأس وفد ضم المدير التنفيذي للمهرجان ميشال الجميّل ومدير البرامج الأب توفيق معتوق.



واستقبل سلام الوزير السابق حرب الذي أعلن بعد اللقاء:" كانت مناسبة للبحث في الأوضاع العامة وسياسة الحكومة، والقرارات التي اتخذت، والقرارات التي يجب أن تتخذ على كل الأصعدة. وكان البحث إيجابيا وساده التفاؤل بإمكانية متابعة ما قامت به الحكومة حتى الآن والتي تصب في إتجاه سليم للتخلص من رواسب الماضي السيئة التي أدت بلبنان الى التي يعاني منها.

أضاف: وجدت من تصميما واضحا على متابعة المسيرة وتنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة والسياسة العامة التي تضمنت البيان الوزاري وخطاب القسم.

وكانت مناسبة للبحث ببعض المطالب في قضاء البترون والمطالب الانمائية فيه.

واستقبل الرئيس سلام النائب الصمد وعرض معه شؤون واوضاع منطقة .