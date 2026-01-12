تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت والأعضاء يقدمون تصريح الذمة المالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

Lebanon 24
12-01-2026 | 08:26
A-
A+
Doc-P-1467407-639038285876188312.jpg
Doc-P-1467407-639038285876188312.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توجه رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفّي برفقة أعضاء المجلس : الأستاذة لما حريز، الأستاذة جيهان رزق خطار، المهندس جورج رحّال، المهندس رامي سمعان، السيّد كريم شبقلو والسيّد فوزي علام، اليوم الاثنين إلى مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في فردان، حيث قدموا إلى رئيس الهيئة القاضي كلود كرم تصريح الذمّة المالية والمصالح، وذلك لمناسبة تسلّمهم مهامهم، وفقاً للأصول القانونية الجاري بها العمل والتزاماً بمقتضيات الشفافية والنزاهة في الوظيفة العامة".


وأكدت إدارة مرفأ بيروت في بيان "أن هذه الخطوة تأتي في إطار احترام الأطر القانونية وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية المالية في القطاع العام، انطلاقاً من حرصها على الالتزام بالأحكام النافذة لكل ما يخص الذمّة المالية والمصالح".


وأعلنت إدارة المرفأ "إتمام هذه الإجراءات وتحقيق البراءة المطلوبة"، مؤكدة "ان الاستمرار في العمل بروح النزاهة والشفافية خدمة للصالح العام".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ندّاف قدّمت تصريح الذمّة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاءات لدريان مع رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت ومؤسسات رعاية الأيتام
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: إقرار تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للمتاحف
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الهولندي: يجب مكافحة الفساد في أوكرانيا وعلى الرئيس زيلينسكي اتخاذ موقف صارم ضد الفساد
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

رئيس مجلس الإدارة

إدارة مرفأ بيروت

الهيئة الوطنية

مجلس الإدارة

المدير العام

إدارة المرفأ

أعضاء المجلس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:23 | 2026-01-12
Lebanon24
13:10 | 2026-01-12
Lebanon24
13:06 | 2026-01-12
Lebanon24
12:56 | 2026-01-12
Lebanon24
12:41 | 2026-01-12
Lebanon24
12:34 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24