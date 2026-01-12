رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت والأعضاء يقدمون تصريح الذمة المالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

توجه لمرفأ مروان النفّي برفقة : الأستاذة لما حريز، الأستاذة جيهان رزق خطار، المهندس رحّال، المهندس رامي سمعان، السيّد كريم شبقلو والسيّد فوزي علام، اليوم الاثنين إلى مقر في ، حيث قدموا إلى رئيس الهيئة القاضي تصريح الذمّة المالية والمصالح، وذلك لمناسبة تسلّمهم مهامهم، وفقاً للأصول القانونية الجاري بها العمل والتزاماً بمقتضيات الشفافية والنزاهة في الوظيفة العامة".





وأكدت في بيان "أن هذه الخطوة تأتي في إطار احترام الأطر القانونية وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية المالية في القطاع العام، انطلاقاً من حرصها على الالتزام بالأحكام النافذة لكل ما يخص الذمّة المالية والمصالح".





وأعلنت "إتمام هذه الإجراءات وتحقيق البراءة المطلوبة"، مؤكدة "ان الاستمرار في العمل بروح النزاهة والشفافية خدمة للصالح العام".

