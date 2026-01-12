تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت والأعضاء يقدمون تصريح الذمة المالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
Lebanon 24
12-01-2026
|
08:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
توجه
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
لمرفأ
بيروت
مروان النفّي برفقة
أعضاء المجلس
: الأستاذة لما حريز، الأستاذة جيهان رزق خطار، المهندس
جورج
رحّال، المهندس رامي سمعان، السيّد كريم شبقلو والسيّد فوزي علام، اليوم الاثنين إلى مقر
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
في
فردان
، حيث قدموا إلى رئيس الهيئة القاضي
كلود كرم
تصريح الذمّة المالية والمصالح، وذلك لمناسبة تسلّمهم مهامهم، وفقاً للأصول القانونية الجاري بها العمل والتزاماً بمقتضيات الشفافية والنزاهة في الوظيفة العامة".
وأكدت
إدارة مرفأ بيروت
في بيان "أن هذه الخطوة تأتي في إطار احترام الأطر القانونية وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية المالية في القطاع العام، انطلاقاً من حرصها على الالتزام بالأحكام النافذة لكل ما يخص الذمّة المالية والمصالح".
وأعلنت
إدارة المرفأ
"إتمام هذه الإجراءات وتحقيق البراءة المطلوبة"، مؤكدة "ان الاستمرار في العمل بروح النزاهة والشفافية خدمة للصالح العام".
