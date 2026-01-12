تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

علي حسن خليل تقدّم بشكوى أمام النيابة العام الإستئنافيّة: لن نسكت على مثل هذه الفبركات

Lebanon 24
12-01-2026 | 08:27
صدر عن مكتب  النائب علي حسن خليل ما يلي:

تقدم النائب علي حسن خليل اليوم بواسطة وكيله القانوني بشكوى امام النيابة العامة الإستئنافية بحق مجهول وكل من يظهره التحقيق فاعلاً او محرضاً او متدخلاً بجرم نشر خبر كاذب ومختلق عنه يتعلق بصفقة تجارية لا اساس لها واستخدام وثيقة مزورة باسمه بما يشكل جرمًا جزائيًا ويهدف الى تشويه السمعة والتشويش على الرأي العام بما يلحق الضرر المعنوي.
والوكيل القانوني بصدد استصدار قرار عن قاضي الأمور المستعجلة خلال الساعات المقبلة بمنع نشر أو إعادة نشر الخبر المذكور تحت طائلة الملاحقة القانونية.

واعتبر خليل ان هذا الفعل هو جزء من الحملة السياسية التي تستهدف النيل منه وتشويه سمعته والتي تأتي ضمن سياق لم يبدأ اليوم وقال: لن نسكت بعد اليوم على مثل هذه الفبركات التي اصبحت مكشوفة للجميع.
 
  
 
