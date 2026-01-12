تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
"اليازا" تُحذّر من المخاطر الناتجة عن الإهمال في تثبيت أنظمة الطاقة الشمسية ولوحات الإعلانات
12-01-2026
|
08:32
في ظل العواصف والرياح القوية، تحذّر جمعية "يازا" من المخاطر الجدية الناتجة عن الإهمال في تثبيت
أنظمة الطاقة
الشمسية ولوحات الإعلانات على الطرقات وعلى المباني.
وتتوجّه الجمعية بشكل أساسي إلى
وزارة الداخلية
والبلديات، مطالِبةً إيّاها بالتحرّك العاجل وتعميم توجيهات واضحة على البلديات، واتحادات البلديات، والمحافظات، وكافة الجهات المعنية، للتشدّد في تطبيق معايير السلامة وإجراء الكشف الميداني الفوري.
وقال إن أي تقصير في هذا المجال قد يكلّف أرواحًا ويعرّض الممتلكات والسلامة العامة والمرورية لخطر جسيم.
وشدّدت على أنّ الوقاية مسؤولية مشتركة.
