لجنة كفرحزير البيئية تطالب بخطوات عاجلة لتحصيل رسوم تشويه البيئة من المقالع وشركات الترابة

دعت " "، في بيان، مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة غدا الثلاثاء، الى "اتخاذ خطوات صارمة عاجلة لتحصيل رسوم تشويه البيئة من اصحاب المقالع والكسارات وشركات الترابة والتي سبق للمجلس ان وافق عليها في قراره رقم 3 والتي تتعدى ملياري دولار خاصة وان عنوان الجلسة هو (سبل تحسين ادارة الموارد والخيارات المتاحة للاصلاح المطلوب).





كما دعت اللجنة، المجلس الى "اتخاذ خطوات عاجلة للحصول على عدد الامتار المكعبة والمربعة للمقالع ما قبل2007 وما بعد 2019 لتنظيم جدول جديد بها"، مضيفة : "يبقى استيراد الاسمنت بسعر منخفض الفرصة الذهبية لتحفيز الاقتصاد اللبناني وتحقيق وفر كبير للمال الخاص والعام وتخفيض الفاتورة الصحية وخاصة فاتورة علاج اصابات السرطان وامراض القلب والامراض التنفسية التي يدفعها اهالي القرى المحيطة بشركات الترابة خاصة وسائر المقالع والكسارات عامة".





وشددت اللجنة على "تغليب المصلحة على مصلحة عدد قليل من المستفيدين من قتل الشعب اللبناني واحراق بيئة لاشعال سجائر حقدهم على هذا الشعب وعلى هذه الطبيعة الخضراء التي اهم ثروة واهم كنز يمتلك لبنان".

