لبنان

لجنة كفرحزير البيئية تطالب بخطوات عاجلة لتحصيل رسوم تشويه البيئة من المقالع وشركات الترابة

Lebanon 24
12-01-2026 | 08:31
دعت "لجنة كفرحزير البيئية"، في بيان، مجلس الوزراء  في جلسته المنعقدة غدا الثلاثاء، الى "اتخاذ خطوات صارمة عاجلة لتحصيل رسوم تشويه البيئة من اصحاب المقالع والكسارات وشركات الترابة والتي سبق للمجلس ان وافق عليها في قراره رقم 3 والتي تتعدى ملياري دولار خاصة وان عنوان الجلسة هو (سبل تحسين ادارة الموارد والخيارات المتاحة للاصلاح المطلوب).


كما دعت اللجنة، المجلس الى "اتخاذ خطوات عاجلة للحصول على عدد الامتار المكعبة والمربعة للمقالع ما قبل2007 وما بعد 2019 لتنظيم جدول جديد بها"، مضيفة : "يبقى استيراد الاسمنت بسعر منخفض الفرصة الذهبية لتحفيز الاقتصاد اللبناني وتحقيق وفر كبير  للمال الخاص والعام وتخفيض الفاتورة الصحية وخاصة فاتورة علاج اصابات السرطان وامراض القلب والامراض التنفسية التي يدفعها اهالي القرى المحيطة بشركات الترابة خاصة وسائر المقالع والكسارات عامة".


وشددت اللجنة على "تغليب المصلحة الوطنية العامة على مصلحة عدد قليل من المستفيدين من قتل الشعب اللبناني واحراق بيئة لبنان لاشعال سجائر حقدهم على هذا الشعب وعلى هذه الطبيعة الخضراء التي اهم ثروة واهم كنز يمتلك لبنان".
مواضيع ذات صلة
عبد المسيح يتابع ملف مقالع الترابة ويطالب بتطبيق المرسوم 8803/2002
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:51:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: مجلس الوزراء استمع إلى عرض وزيرة البيئة بشأن المسح البيئي والتوبوغرافي في إهراءات مرفأ بيروت وتمّ تشكيل لجنة وزارية لرفع الاقتراحات اللازمة في هذا الخصوص
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:51:41 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة المال تُكمل مناقشة الموازنة ورفض قاطع لأي رسوم جديدة
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:51:41 Lebanon 24 Lebanon 24
سياسية كردية تركية: أوجلان يحذر من "تشويه" ملف سوريا
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:51:41 Lebanon 24 Lebanon 24

لجنة كفرحزير البيئية

الوطنية العامة

مجلس الوزراء

لجنة كفرحزير

لبنان

الترا

الذهب

ترابة

