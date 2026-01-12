تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

السفير الاسعد إستقبل وفداً من التجمع الوطني لاسر الشهداء والجرحى والاسرى

Lebanon 24
12-01-2026 | 08:48
استقبل سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية محمد الاسعد اليوم، وفداً من "التجمع الوطني لاسر الشهداء والجرحى والاسرى" في لبنان برئاسة عصام الحلبي.

واطلع الوفد السفير الاسعد على دور التجمع وابرز الانشطة التي يقوم به في المخيمات الفلسطينية والتواصل المستمر مع اسر الشهداء والاطلاع على همومهم واحتياجاتهم.

واكد الوفد، وفق بيان للمكتب الإعلامي في السفارة، "الوقوف خلف القيادة الفلسطينية ورفض كافة المشاريع التي تستهدف دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية".

بدوره اكد السفير الاسعد "مكانة الشهداء والجرحى وصون حقوق وكرامة عائلاتهم والحفاظ عليها وعدم المساس بها وان قضيتهم تمثل اولوية لدى القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس"، مشددا على "متابعة كافة التحديات التي تواجه ابناء شعبنا في المخيمات بالتعاون والتنسيق مع الدولة اللبنانية ووكالة "الاونروا" والدول المانحة للتخفيف من معاناتهم".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24