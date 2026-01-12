السفير الاسعد إستقبل وفداً من التجمع الوطني لاسر الشهداء والجرحى والاسرى

استقبل لدى محمد اليوم، وفداً من "التجمع الوطني لاسر والجرحى والاسرى" في برئاسة عصام الحلبي.



واطلع الوفد السفير الاسعد على دور التجمع وابرز الانشطة التي يقوم به في المخيمات والتواصل المستمر مع اسر الشهداء والاطلاع على همومهم واحتياجاتهم.



واكد الوفد، وفق بيان للمكتب الإعلامي في السفارة، "الوقوف خلف القيادة الفلسطينية ورفض كافة المشاريع التي تستهدف دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية".



بدوره اكد السفير الاسعد "مكانة الشهداء والجرحى وصون حقوق وكرامة عائلاتهم والحفاظ عليها وعدم المساس بها وان قضيتهم تمثل اولوية لدى القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس "، مشددا على "متابعة كافة التحديات التي تواجه ابناء شعبنا في المخيمات بالتعاون والتنسيق مع ووكالة "الاونروا" والدول المانحة للتخفيف من معاناتهم".

