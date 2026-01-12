تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الرئيس عون عرض التطورات الراهنة مع جريصاتي واطلع من قواس على ابرز نشاطات المعهد الوطني للموسيقى

Lebanon 24
12-01-2026 | 09:14
A-
A+
Doc-P-1467422-639038313283730464.jpg
Doc-P-1467422-639038313283730464.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته بعد ظهر اليوم، فاستقبل الوزير السابق سليم جريصاتي وأجرى معه جولة أفق تناولت التطورات الراهنة وأبرز مواضيع الساعة محلياً وخارجياً.
واستقبل الرئيس عون رئيسة المعهد الوطني للموسيقى (الكونسرفاتوار) المؤلفة الموسيقية السيدة هبة قواس التي أطلعته على أبرز النشاطات التي يقوم بها المعهد منذ أن تسلمت رئاسته لا سيما إعادة إحياء الفرق الموسيقية السيمفونية والشرقية واستعادة الموسيقيين الذين تركوا لبنان وتحسين رواتبهم واستقدام موسيقيين أجانب، واستحداث اوركسترا للشباب وإقامة حفلات خارج لبنان. وشددت السيدة قواس على أهمية الاستثمار في الاقتصاد الموسيقي من خلال خطة تعزز الاقتصاد الوطني وتمتد على سنوات عدة، معتبرة أن اقتصاد الموسيقى بات من العوامل الأساسية في اقتصاديات العالم ولبنان قادر على أن يكون نافذة العالم العربي في هذا المجال.
وتحدثت السيدة قواس عن الحضور المميز لفرق الكونسرفاتوار السمفونية منها والشرقية لافتة إلى أهمية رعاية رئيس الجمهورية لنشاطات المعهد.
وهنأ رئيس الجمهورية السيدة قواس على الحضور المميز للمعهد الوطني للموسيقى، متمنياً تكثيف الحفلات الموسيقية وتوزعها على مختلف المناطق اللبنانية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون عرض مع مخزومي "قضايا وطنية أساسية"
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:52:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل يعقوبيان وبحث معها الشؤون السياسية الراهنة
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:52:08 Lebanon 24 Lebanon 24
عون عرض مع كرم التحضيرات لاجتماع "الميكانيزم".. واطلع من "توتال انرجيز" على مضمون الاتفاقية البترولية للاستكشاف في البلوك 8
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:52:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون اطّلع من عبود على نتائج اجتماع مجلس القضاء الأعلى
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:52:08 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

الاقتصاد الوطني

المعهد الوطني

سليم جريصاتي

الرئيس عون

جوزاف عون

اللبنانية

هبة قواس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:23 | 2026-01-12
Lebanon24
13:10 | 2026-01-12
Lebanon24
13:06 | 2026-01-12
Lebanon24
12:56 | 2026-01-12
Lebanon24
12:41 | 2026-01-12
Lebanon24
12:34 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24