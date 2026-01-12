تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
الرئيس عون عرض التطورات الراهنة مع جريصاتي واطلع من قواس على ابرز نشاطات المعهد الوطني للموسيقى
Lebanon 24
12-01-2026
|
09:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصل رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
لقاءاته بعد ظهر اليوم، فاستقبل الوزير السابق
سليم جريصاتي
وأجرى معه جولة أفق تناولت التطورات الراهنة وأبرز مواضيع الساعة محلياً وخارجياً.
هبة قواس
واستقبل
الرئيس عون
رئيسة
المعهد الوطني
للموسيقى (الكونسرفاتوار) المؤلفة الموسيقية السيدة هبة قواس التي أطلعته على أبرز النشاطات التي يقوم بها المعهد منذ أن تسلمت رئاسته لا سيما إعادة إحياء الفرق الموسيقية السيمفونية والشرقية واستعادة الموسيقيين الذين تركوا
لبنان
وتحسين رواتبهم واستقدام موسيقيين أجانب، واستحداث اوركسترا للشباب وإقامة حفلات خارج لبنان. وشددت السيدة قواس على أهمية الاستثمار في الاقتصاد الموسيقي من خلال خطة تعزز
الاقتصاد الوطني
وتمتد على سنوات عدة، معتبرة أن اقتصاد الموسيقى بات من العوامل الأساسية في اقتصاديات العالم ولبنان قادر على أن يكون نافذة العالم العربي في هذا المجال.
وتحدثت السيدة قواس عن الحضور المميز لفرق الكونسرفاتوار السمفونية منها والشرقية لافتة إلى أهمية رعاية رئيس الجمهورية لنشاطات المعهد.
وهنأ رئيس الجمهورية السيدة قواس على الحضور المميز للمعهد الوطني للموسيقى، متمنياً تكثيف الحفلات الموسيقية وتوزعها على مختلف المناطق
اللبنانية
.
Advertisement
