بعد حادثة مستشفى رياق... بيانُ لنقابة المستشفيات في لبنان

صدر عن نقابة المستشفيات في البيان التالي:



في ضوء الحادثة التي جرت في ، والتي أثارت الكثير من الجدل والقلق والاستنكار لدى الرأي العام، ترى نقابة المستشفيات أنّ من واجبها التوضيح والدعوة إلى تعزيز ثقافة التعاون داخل المؤسسات الصحية واحترام حرمة المستشفيات والعاملين فيها. فالمستشفى هو مكان مخصص للعلاج والشفاء، وأي خلاف أو تجاوز ينعكس سلبًا على المريض أولًا وعلى صورة القطاع الصحي ككل.

إنّ الأنظمة الداخلية التي تعتمدها المستشفيات ليست إجراءات شكلية، بل هي جزء أساسي من الخطة العلاجية التي يضعها الأطباء لحماية صحة المريض وضمان سلامته. لذلك، فإن إدخال الطعام أو المستلزمات أو أي مواد من خارج المستشفى يخضع لضوابط دقيقة، وأي مخالفة لهذه الضوابط قد تعرض حياة المريض للخطر أو تعرقل عمل الطاقم الطبي.

النقابة تدعو الأهالي والمرضى والزوار إلى احترام القوانين والالتزام بتعليمات الطواقم الطبية والإدارية، لأن التعاون واحترام التعليمات هو الطريق الوحيد لتأمين بيئة آمنة وفعّالة.

كما تؤكد النقابة أنّ في لبنان تؤدي دورًا أساسيًا في خدمة المجتمع، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، وهي تستحق من الجميع الدعم والاحترام كي تتمكن من الاستمرار في أداء رسالتها الإنسانية.

إنّ حماية المستشفيات والحفاظ على حرمتها مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، والالتزام بالأنظمة هو السبيل لضمان سلامة المرضى وتعزيز الثقة بالقطاع الصحي، وتدعو النقابة السلطات المعنية إلى التشدد في تطبيق القوانين على المعتدين على حرمة المستشفيات والعاملين فيها.

Advertisement