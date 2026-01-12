تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
13
o
طرابلس
13
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
-4
o
بشري
7
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
بعد حادثة مستشفى رياق... بيانُ لنقابة المستشفيات في لبنان
Lebanon 24
12-01-2026
|
09:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن نقابة المستشفيات في
لبنان
البيان التالي:
في ضوء الحادثة التي جرت في
مستشفى رياق
، والتي أثارت الكثير من الجدل والقلق والاستنكار لدى الرأي العام، ترى نقابة المستشفيات أنّ من واجبها التوضيح والدعوة إلى تعزيز ثقافة التعاون داخل المؤسسات الصحية واحترام حرمة المستشفيات والعاملين فيها. فالمستشفى هو مكان مخصص للعلاج والشفاء، وأي خلاف أو تجاوز ينعكس سلبًا على المريض أولًا وعلى صورة القطاع الصحي ككل.
إنّ الأنظمة الداخلية التي تعتمدها المستشفيات ليست إجراءات شكلية، بل هي جزء أساسي من الخطة العلاجية التي يضعها الأطباء لحماية صحة المريض وضمان سلامته. لذلك، فإن إدخال الطعام أو المستلزمات أو أي مواد من خارج المستشفى يخضع لضوابط دقيقة، وأي مخالفة لهذه الضوابط قد تعرض حياة المريض للخطر أو تعرقل عمل الطاقم الطبي.
النقابة تدعو الأهالي والمرضى والزوار إلى احترام القوانين والالتزام بتعليمات الطواقم الطبية والإدارية، لأن التعاون واحترام التعليمات هو الطريق الوحيد لتأمين بيئة
علاجية
آمنة وفعّالة.
كما تؤكد النقابة أنّ
المستشفيات الخاصة
في لبنان تؤدي دورًا أساسيًا في خدمة المجتمع، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، وهي تستحق من الجميع الدعم والاحترام كي تتمكن من الاستمرار في أداء رسالتها الإنسانية.
إنّ حماية المستشفيات والحفاظ على حرمتها مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، والالتزام بالأنظمة هو السبيل لضمان سلامة المرضى وتعزيز الثقة بالقطاع الصحي، وتدعو النقابة السلطات المعنية إلى التشدد في تطبيق القوانين على المعتدين على حرمة المستشفيات والعاملين فيها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد حادثة داخلها.. بيان توضيحي من إدارة مستشفى رياق
Lebanon 24
بعد حادثة داخلها.. بيان توضيحي من إدارة مستشفى رياق
12/01/2026 20:52:14
12/01/2026 20:52:14
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المستشفيات تستنكر الإعتداء على ممرض في قسم طوارىء مستشفى طرابلس الحكومي
Lebanon 24
نقابة المستشفيات تستنكر الإعتداء على ممرض في قسم طوارىء مستشفى طرابلس الحكومي
12/01/2026 20:52:14
12/01/2026 20:52:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان توضيحي من مستشفى الحريري: لا توقيف لأي موظف
Lebanon 24
بيان توضيحي من مستشفى الحريري: لا توقيف لأي موظف
12/01/2026 20:52:14
12/01/2026 20:52:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حادثة الإعتداء في طوارىء مستشفى طرابلس الحكومي... شعبة المعلومات أوقفت شخصين
Lebanon 24
بعد حادثة الإعتداء في طوارىء مستشفى طرابلس الحكومي... شعبة المعلومات أوقفت شخصين
12/01/2026 20:52:14
12/01/2026 20:52:14
Lebanon 24
Lebanon 24
المستشفيات الخاصة
مستشفى رياق
على المري
علاجية
التزام
المري
المعن
تابع
قد يعجبك أيضاً
منعاً للتلاعب.. إليكم أسعار اللحوم والخضار والفاكهة!
Lebanon 24
منعاً للتلاعب.. إليكم أسعار اللحوم والخضار والفاكهة!
13:23 | 2026-01-12
12/01/2026 01:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب تغييرات المناهج… غضب فلسطيني واسع ضد "الأونروا"
Lebanon 24
بسبب تغييرات المناهج… غضب فلسطيني واسع ضد "الأونروا"
13:10 | 2026-01-12
12/01/2026 01:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني: زيارة دمشق نقطة انطلاق لتفعيل التعاون الزراعي بين البلدين
Lebanon 24
هاني: زيارة دمشق نقطة انطلاق لتفعيل التعاون الزراعي بين البلدين
13:06 | 2026-01-12
12/01/2026 01:06:05
Lebanon 24
Lebanon 24
من "التيار".. ردّ على "القوات" وهذا ما جاءَ فيه
Lebanon 24
من "التيار".. ردّ على "القوات" وهذا ما جاءَ فيه
12:56 | 2026-01-12
12/01/2026 12:56:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حادثة داخلها.. بيان توضيحي من إدارة مستشفى رياق
Lebanon 24
بعد حادثة داخلها.. بيان توضيحي من إدارة مستشفى رياق
12:41 | 2026-01-12
12/01/2026 12:41:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
Lebanon 24
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
10:24 | 2026-01-12
12/01/2026 10:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تعيد ضبط الشارع وتلوّح بالردع الإقليمي
Lebanon 24
إيران تعيد ضبط الشارع وتلوّح بالردع الإقليمي
15:00 | 2026-01-11
11/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
10:44 | 2026-01-12
12/01/2026 10:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
Lebanon 24
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
03:47 | 2026-01-12
12/01/2026 03:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء... توقّف معمليّ دير عمار والزهراني عن العمل
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء... توقّف معمليّ دير عمار والزهراني عن العمل
06:24 | 2026-01-12
12/01/2026 06:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:23 | 2026-01-12
منعاً للتلاعب.. إليكم أسعار اللحوم والخضار والفاكهة!
13:10 | 2026-01-12
بسبب تغييرات المناهج… غضب فلسطيني واسع ضد "الأونروا"
13:06 | 2026-01-12
هاني: زيارة دمشق نقطة انطلاق لتفعيل التعاون الزراعي بين البلدين
12:56 | 2026-01-12
من "التيار".. ردّ على "القوات" وهذا ما جاءَ فيه
12:41 | 2026-01-12
بعد حادثة داخلها.. بيان توضيحي من إدارة مستشفى رياق
12:34 | 2026-01-12
اليوم.. ماذا أبلغت وزيرة التربية روابط المعلمين؟
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
12/01/2026 20:52:14
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
12/01/2026 20:52:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
12/01/2026 20:52:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24