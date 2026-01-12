بسبب المنخفض الجويّ... محافظ البقاع يطلب البقاع على جهوزية

طلب محافظ القاضي الى قائد الإقليمية في العميد والمدير الإقليمي للأشغال العامة في البقاع الحاج شحادة ورئيس المكتب الاقليمي للدفاع المدني في البقاع فايز الشقية البقاء على جهوزية تامة في المنخفض الجوي الذي يسيطر على في اليومين المقبلين، كما التنسيق مع قيادة منطقة لمتابعة احوال الطرقات المشتركة بين المحافظتين.

وطلب من المواطنين "توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات القوى الامنية والادارات المختصة حفاظا على سلامتهم".