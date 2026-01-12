وزارة الزراعة تعلن عن النتائج الأولية لفيروس الحمى القلاعية في لبنان

أعلنت ، في بيان، انه "في إطار متابعة الوضع الصحي للثروة الحيوانية في ، وحرصاً على الشفافية وتقديم المعلومات الدقيقة للمزارعين والجهات المعنية، أن النتائج الأولية للعينات المرسلة من الحيوانات المصابة إلى المختبر المرجعي العالمي Pirbright في المتحدة أظهرت وجود النمط المصلي SAT1 لفيروس الحمى القلاعية، بالإضافة إلى النمط الفرعي III (Topotype III).



ويجدر بالذكر أن هذا النمط الفرعي مرتبط جينياً بالنمط الذي تم الإبلاغ عنه سابقاً في بعض دول المنطقة، مثل وأذربيجان، ولا علاقة له بجمهورية مصر العربية.





كما تؤكد الوزارة أن دخول إلى لبنان تم عبر التهريب غير المشروع، وليس من خلال الاستيراد الرسمي للأبقار والمواشي."



وتؤكد وزارة الزراعة أن هذه النتائج تستدعي اليقظة وتعزيز الإجراءات الوقائية البيطرية في جميع مزارع الحيوانية، لضمان حماية الأبقار والأغنام والماعز، وتأمين سلامة الإنتاج المحلي من أي مخاطر صحية محتملة.



وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة محلياً ودولياً على: مراقبة الوضع الصحي للثروة الحيوانية بشكل يومي تطبيق الإجراءات الوقائية والإرشادات البيطرية في المزارع تحديث البروتوكولات والتدابير الاحترازية بما يتوافق مع توصيات المختبرات الدولية كما تؤكد الوزارة أنها ستصدر التقرير النهائي فور توفره، بما يشمل التفاصيل العلمية الكاملة، والتوصيات العملية للتعامل مع هذه الحالة بشكل آمن وفعّال. وزارة الزراعة ".

