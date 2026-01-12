تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

وزارة الزراعة تعلن عن النتائج الأولية لفيروس الحمى القلاعية في لبنان

Lebanon 24
12-01-2026 | 10:09
أعلنت وزارة الزراعة، في بيان، انه "في إطار متابعة الوضع الصحي للثروة الحيوانية في لبنان، وحرصاً على الشفافية وتقديم المعلومات الدقيقة للمزارعين والجهات المعنية،  أن النتائج الأولية للعينات المرسلة من الحيوانات المصابة إلى المختبر المرجعي العالمي Pirbright في المملكة المتحدة أظهرت وجود النمط المصلي SAT1 لفيروس الحمى القلاعية، بالإضافة إلى النمط الفرعي III (Topotype III).

ويجدر بالذكر أن هذا النمط الفرعي مرتبط جينياً بالنمط الذي تم الإبلاغ عنه سابقاً في بعض دول المنطقة، مثل تركيا وأذربيجان، ولا علاقة له بجمهورية مصر العربية.


كما تؤكد الوزارة أن دخول الفيروس إلى لبنان تم عبر التهريب غير المشروع، وليس من خلال الاستيراد الرسمي للأبقار والمواشي."

وتؤكد وزارة الزراعة أن هذه النتائج تستدعي اليقظة وتعزيز الإجراءات الوقائية البيطرية في جميع مزارع الثروة الحيوانية، لضمان حماية الأبقار والأغنام والماعز، وتأمين سلامة الإنتاج المحلي من أي مخاطر صحية محتملة.

وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة محلياً ودولياً على: مراقبة الوضع الصحي للثروة الحيوانية بشكل يومي تطبيق الإجراءات الوقائية والإرشادات البيطرية في المزارع تحديث البروتوكولات والتدابير الاحترازية بما يتوافق مع توصيات المختبرات الدولية كما تؤكد الوزارة أنها ستصدر التقرير النهائي فور توفره، بما يشمل التفاصيل العلمية الكاملة، والتوصيات العملية للتعامل مع هذه الحالة بشكل آمن وفعّال. وزارة الزراعة اللبنانية".
مواضيع ذات صلة
الزراعة تعلن نتائج حملة تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:52:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الزراعة: لا تنشروا أخبار الحمى القلاعية إلا عن المصادر الرسمية
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:52:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تلقيح 31 ألف بقرة ضمن جهود وزارة الزراعة لمكافحة الحمى القلاعية
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:52:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأرقام: وزارة الزراعة تحصّن أكثر من 26 ألف رأس بقر ضد الحمى القلاعية
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:52:55 Lebanon 24 Lebanon 24

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24