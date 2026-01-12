تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سفارة فلسطين تؤكد دعم الأونروا بشأن المناهج التعليمية في مدارسها

Lebanon 24
12-01-2026 | 10:20
A-
A+
Doc-P-1467452-639038353955499735.jpg
Doc-P-1467452-639038353955499735.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت سفارة دولة فلسطين في لبنان أنها "اطلعت على البيان الرسمي الصادر عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا – والمتعلق بما أُثير مؤخرا حول المناهج التعليمية المعتمدة في مدارس الوكالة في لبنان".

وأكدت السفارة في بيان، أنه "استنادا إلى ما ورد في بيان الأونروا، أن الوكالة تلتزم التزاما كاملا بسياسة اعتماد مناهج الدول المضيفة، وتستخدم الكتب المدرسية الرسمية المعتمدة في لبنان دون إدخال أي تعديل على المنهاج الوطني أو على محتواه التعليمي. كما يوضح بيان الأونروا أن المادة الجغرافية الإثرائية للصف السادس ليست كتابا منهجيا أساسيا، بل أداة تعليمية مساندة تهدف إلى تعزيز مهارات التفكير النقدي، وقراءة الخرائط، والتحليل والاستنتاج لدى الطلاب، حيث تُترك بعض المعلومات مفتوحة عمدا لتحفيز النقاش داخل الصف وتشجيع البحث والتعلم النشط، دون أن تشكل بديلا عن المنهاج الرسمي المعتمد".

وشددت السفارة على أن "هذا التوضيح ينسجم مع الدور التاريخي الذي قامت وتقوم به الأونروا في حماية حق اللاجئين الفلسطينيين في التعليم، وصون الهوية الوطنية، ونقل الوعي والذاكرة الجماعية للأجيال المتعاقبة".

وجدد التأكيد على "رفض استهداف وكالة الاونروا ومحاولة انهاء دورها الذي يأتي ضمن سياق محاولة شطب قضية اللاجئين"، مناشدة "المجتمع الدولي رفض محاولات انهاء دورها والتمسك بوجود الوكالة الدولية الشاهد على نكبة فلسطين".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سفارة فلسطين في لبنان نظمت حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الفلسطيني
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:53:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب تغييرات المناهج… غضب فلسطيني واسع ضد "الأونروا"
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:53:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان عربي إسلامي: مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة للاجئين في غزة
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:53:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفلسطينية: دولة فلسطين ترحب بالقرار وتؤكد جاهزيتها لمواكبة التنفيذ وتولي مسؤولياتها كاملة
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:53:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الدولية

المجتمع الدولي

مناهج التعليم

سفارة فلسطين

الفلسطينيين

دولة فلسطين

سفارة دولة

وكالة غوث

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:23 | 2026-01-12
Lebanon24
13:10 | 2026-01-12
Lebanon24
13:06 | 2026-01-12
Lebanon24
12:56 | 2026-01-12
Lebanon24
12:41 | 2026-01-12
Lebanon24
12:34 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24