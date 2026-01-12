سفارة فلسطين تؤكد دعم الأونروا بشأن المناهج التعليمية في مدارسها

أعلنت سفارة في أنها "اطلعت على البيان الرسمي الصادر عن وتشغيل اللاجئين – الأونروا – والمتعلق بما أُثير مؤخرا حول المناهج التعليمية المعتمدة في مدارس الوكالة في لبنان".



وأكدت السفارة في بيان، أنه "استنادا إلى ما ورد في بيان الأونروا، أن الوكالة تلتزم التزاما كاملا بسياسة اعتماد مناهج الدول المضيفة، وتستخدم الكتب المدرسية الرسمية المعتمدة في لبنان دون إدخال أي تعديل على المنهاج الوطني أو على محتواه التعليمي. كما يوضح بيان الأونروا أن المادة الجغرافية الإثرائية للصف السادس ليست كتابا منهجيا أساسيا، بل أداة تعليمية مساندة تهدف إلى تعزيز مهارات التفكير النقدي، وقراءة الخرائط، والتحليل والاستنتاج لدى الطلاب، حيث تُترك بعض المعلومات مفتوحة عمدا لتحفيز داخل الصف وتشجيع البحث والتعلم النشط، دون أن تشكل بديلا عن المنهاج الرسمي المعتمد".



وشددت السفارة على أن "هذا التوضيح ينسجم مع الدور التاريخي الذي قامت وتقوم به الأونروا في حماية حق اللاجئين الفلسطينيين في التعليم، وصون الهوية الوطنية، ونقل الوعي والذاكرة الجماعية للأجيال المتعاقبة".



وجدد التأكيد على "رفض استهداف وكالة الاونروا ومحاولة انهاء دورها الذي يأتي ضمن سياق محاولة شطب قضية اللاجئين"، مناشدة " رفض محاولات انهاء دورها والتمسك بوجود الشاهد على نكبة ".



