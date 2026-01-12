تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
13
o
طرابلس
13
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
-4
o
بشري
7
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
مرقص من موقع حديقة الاعلاميين في الاونيسكو: هاجسنا تأمين استمرارية المشروع
Lebanon 24
12-01-2026
|
10:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار كل من
وزير الإعلام
بول
مرقص
ومحافظ
بيروت
القاضي مروان عبود ورئيس
بلدية بيروت
المهندس
ابراهيم
زيدان
ومؤسس مجموعة شركات دبانه للزراعة صاحب شركة "إيكزوتيكا" روفائيل دبانه، قطعة الارض التي ستقام عليها حديقة الإعلاميين قبالة قصر الأونيسكو، عند مثلث وزارة التربية -الاونيسكو-
فردان
.
وقال وزير الاعلام: "حضرنا اليوم الى هذه النقطة الجغرافية ضمن اجتماع تنسيقي وليس للإعلان عن افتتاح الحديقة، ومحافظ بيروت القاضي عبود هو الداعم الأول لمبادرة وزارة الاعلام بمشاركة بلدية بيروت ومجلسها، فنشكر لهم دعمهم وتلبيتهم للاقتراح. ترافقنا اليوم شركة "إيكزوتيكا" برئاسة السيد روفائيل دبانه، والتي ستكون حاضرة للدعم مع القطاع الخاص".
اضاف: "لقاؤنا اليوم ميداني بعد أن كنا اجتمعنا سابقا للدراسة على الورق، وسنجتمع في الاسبوع المقبل بإذن الله لاتمام مراحل التنفيذ، ولا يمكننا الحديث عن انجاز المشروع زمنيا لان ذلك تحدده الامكانات الهندسية والزراعية والتقنية.
ان الاجتماع التنسيقي هذا، هدفه الاطلاع على الموقع ميدانيا وتأمين مصادر
الري
من أجل المحافظة على استمرارية الحديقة وخضرتها الدائمة، وهذا هاجس أساسي لدينا، ألا يكون العمل مجرد نشاط رسمي روتيني دون متابعة".
وتابع: "لقد ولدت الفكرة كمبادرة صادقة تجاه الاعلاميين والصحافيين والمصورين ونوع من رد الجميل على لهفتهم وحماسهم في تغطية كل مهرجان واحتفال وحدث يهم الناس بالصوت والصورة. ان تخصيص أماكن معينة إكراما لتضحيات الاعلام هو أقل الواجب، على أن يستكمل الأمر بإذن الله في سائر المحافظات وربما بأشكال أخرى، مثل تسمية الشوارع والساحات بأسماء رواد من عالم الصحافة والإعلام وتجهيز غرف واستوديوهات للاعلاميين على خطوط سير الطرقات التي تربط المحافظات، للاستراحة وامكانية إجراء مقابلات".
وختم: "نتمنى استمرار التنسيق ميدانيا مع المحافظ والبلدية من أجل وضع الخطط الزراعية المناسبة للمباشرة بالعمل في هذه الحديقة والمحافظة على خضرتها واستمراريتها من خلال الري والصيانة، تمهيدا للافتتاح الذي سيتم عند انتهاء الاشغال الزراعية مع دراسة خطة تجهيز أماكن للجلوس واقتراح المدة الزمنية من قبل المهندسين الزراعيين وكيفية وإمكانية الدعم والتمويل، ليبقى هاجسي الاستمرارية بما يليق بتضحيات الاعلاميبن وليس الافتتاح فقط".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مرقص: هاجس الرئيس عون إبعاد شبح الحرب وهو يردد ذلك دائمًا وهذا أمر ينوه به
Lebanon 24
مرقص: هاجس الرئيس عون إبعاد شبح الحرب وهو يردد ذلك دائمًا وهذا أمر ينوه به
12/01/2026 20:53:09
12/01/2026 20:53:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: محاكمة الإعلاميين حصرا أمام محكمة المطبوعات
Lebanon 24
مرقص: محاكمة الإعلاميين حصرا أمام محكمة المطبوعات
12/01/2026 20:53:09
12/01/2026 20:53:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: مشروع قانون استرداد الودائع يشكل مدخلا للحل لكنني سجّلت تحفّظاتي في محضر الجلسة
Lebanon 24
مرقص: مشروع قانون استرداد الودائع يشكل مدخلا للحل لكنني سجّلت تحفّظاتي في محضر الجلسة
12/01/2026 20:53:09
12/01/2026 20:53:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص بحث وسفيرة السويد في تعزيز العلاقات والإصلاح الإعلامي واستقبل وفودا مهنئة بالاعياد
Lebanon 24
مرقص بحث وسفيرة السويد في تعزيز العلاقات والإصلاح الإعلامي واستقبل وفودا مهنئة بالاعياد
12/01/2026 20:53:09
12/01/2026 20:53:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية بيروت
ابراهيم
ام علي
بيروت
الصحاف
الزمني
زيدان
تابع
قد يعجبك أيضاً
منعاً للتلاعب.. إليكم أسعار اللحوم والخضار والفاكهة!
Lebanon 24
منعاً للتلاعب.. إليكم أسعار اللحوم والخضار والفاكهة!
13:23 | 2026-01-12
12/01/2026 01:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب تغييرات المناهج… غضب فلسطيني واسع ضد "الأونروا"
Lebanon 24
بسبب تغييرات المناهج… غضب فلسطيني واسع ضد "الأونروا"
13:10 | 2026-01-12
12/01/2026 01:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني: زيارة دمشق نقطة انطلاق لتفعيل التعاون الزراعي بين البلدين
Lebanon 24
هاني: زيارة دمشق نقطة انطلاق لتفعيل التعاون الزراعي بين البلدين
13:06 | 2026-01-12
12/01/2026 01:06:05
Lebanon 24
Lebanon 24
من "التيار".. ردّ على "القوات" وهذا ما جاءَ فيه
Lebanon 24
من "التيار".. ردّ على "القوات" وهذا ما جاءَ فيه
12:56 | 2026-01-12
12/01/2026 12:56:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حادثة داخلها.. بيان توضيحي من إدارة مستشفى رياق
Lebanon 24
بعد حادثة داخلها.. بيان توضيحي من إدارة مستشفى رياق
12:41 | 2026-01-12
12/01/2026 12:41:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
Lebanon 24
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
10:24 | 2026-01-12
12/01/2026 10:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تعيد ضبط الشارع وتلوّح بالردع الإقليمي
Lebanon 24
إيران تعيد ضبط الشارع وتلوّح بالردع الإقليمي
15:00 | 2026-01-11
11/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
10:44 | 2026-01-12
12/01/2026 10:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
Lebanon 24
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
03:47 | 2026-01-12
12/01/2026 03:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء... توقّف معمليّ دير عمار والزهراني عن العمل
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء... توقّف معمليّ دير عمار والزهراني عن العمل
06:24 | 2026-01-12
12/01/2026 06:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:23 | 2026-01-12
منعاً للتلاعب.. إليكم أسعار اللحوم والخضار والفاكهة!
13:10 | 2026-01-12
بسبب تغييرات المناهج… غضب فلسطيني واسع ضد "الأونروا"
13:06 | 2026-01-12
هاني: زيارة دمشق نقطة انطلاق لتفعيل التعاون الزراعي بين البلدين
12:56 | 2026-01-12
من "التيار".. ردّ على "القوات" وهذا ما جاءَ فيه
12:41 | 2026-01-12
بعد حادثة داخلها.. بيان توضيحي من إدارة مستشفى رياق
12:34 | 2026-01-12
اليوم.. ماذا أبلغت وزيرة التربية روابط المعلمين؟
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
12/01/2026 20:53:09
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
12/01/2026 20:53:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
12/01/2026 20:53:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24