تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مرقص من موقع حديقة الاعلاميين في الاونيسكو: هاجسنا تأمين استمرارية المشروع

Lebanon 24
12-01-2026 | 10:24
A-
A+
Doc-P-1467453-639038356040129802.jpg
Doc-P-1467453-639038356040129802.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
زار كل من وزير الإعلام بول مرقص ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس بلدية بيروت المهندس ابراهيم زيدان ومؤسس مجموعة شركات دبانه للزراعة صاحب شركة "إيكزوتيكا" روفائيل دبانه، قطعة الارض التي ستقام عليها حديقة الإعلاميين قبالة قصر الأونيسكو، عند مثلث وزارة التربية -الاونيسكو- فردان.


وقال وزير الاعلام: "حضرنا اليوم الى هذه النقطة الجغرافية ضمن اجتماع تنسيقي وليس للإعلان عن افتتاح الحديقة، ومحافظ بيروت القاضي عبود هو الداعم الأول لمبادرة وزارة الاعلام بمشاركة بلدية بيروت ومجلسها، فنشكر لهم دعمهم وتلبيتهم للاقتراح. ترافقنا اليوم شركة "إيكزوتيكا" برئاسة السيد روفائيل دبانه، والتي ستكون حاضرة للدعم مع القطاع الخاص".


اضاف: "لقاؤنا اليوم ميداني بعد أن كنا اجتمعنا سابقا للدراسة على الورق، وسنجتمع في الاسبوع المقبل بإذن الله لاتمام مراحل التنفيذ، ولا يمكننا الحديث عن انجاز المشروع زمنيا لان ذلك تحدده الامكانات الهندسية والزراعية والتقنية.

ان الاجتماع التنسيقي هذا، هدفه الاطلاع على الموقع ميدانيا وتأمين مصادر الري من أجل المحافظة على استمرارية الحديقة وخضرتها الدائمة، وهذا هاجس أساسي لدينا، ألا يكون العمل مجرد نشاط رسمي روتيني دون متابعة".


وتابع: "لقد ولدت الفكرة كمبادرة صادقة تجاه الاعلاميين والصحافيين والمصورين ونوع من رد الجميل على لهفتهم وحماسهم في تغطية كل مهرجان واحتفال وحدث يهم الناس بالصوت والصورة. ان تخصيص أماكن معينة إكراما لتضحيات الاعلام هو أقل الواجب، على أن يستكمل الأمر بإذن الله في سائر المحافظات وربما بأشكال أخرى، مثل تسمية الشوارع والساحات بأسماء رواد من عالم الصحافة والإعلام وتجهيز غرف واستوديوهات للاعلاميين على خطوط سير الطرقات التي تربط المحافظات، للاستراحة وامكانية إجراء مقابلات".


وختم: "نتمنى استمرار التنسيق ميدانيا مع المحافظ والبلدية من أجل وضع الخطط الزراعية المناسبة للمباشرة بالعمل في هذه الحديقة والمحافظة على خضرتها واستمراريتها من خلال الري والصيانة، تمهيدا للافتتاح الذي سيتم عند انتهاء الاشغال الزراعية مع دراسة خطة تجهيز أماكن للجلوس واقتراح المدة الزمنية من قبل المهندسين الزراعيين وكيفية وإمكانية الدعم والتمويل، ليبقى هاجسي الاستمرارية بما يليق بتضحيات الاعلاميبن وليس الافتتاح فقط".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مرقص: هاجس الرئيس عون إبعاد شبح الحرب وهو يردد ذلك دائمًا وهذا أمر ينوه به
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:53:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: محاكمة الإعلاميين حصرا أمام محكمة المطبوعات
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:53:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: مشروع قانون استرداد الودائع يشكل مدخلا للحل لكنني سجّلت تحفّظاتي في محضر الجلسة
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:53:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص بحث وسفيرة السويد في تعزيز العلاقات والإصلاح الإعلامي واستقبل وفودا مهنئة بالاعياد
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 20:53:09 Lebanon 24 Lebanon 24

بلدية بيروت

ابراهيم

ام علي

بيروت

الصحاف

الزمني

زيدان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:23 | 2026-01-12
Lebanon24
13:10 | 2026-01-12
Lebanon24
13:06 | 2026-01-12
Lebanon24
12:56 | 2026-01-12
Lebanon24
12:41 | 2026-01-12
Lebanon24
12:34 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24