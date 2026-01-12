في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها

عُلم أنّ رحلة "ME21" من إلى ، اضطرّت إلى القيام بـ"OverShoot" أيّ الإقلاع من جديد بعد الهبوط في حرم بسبب الطقس العاصف، قبل أنّ تهبط بشكل طبيعيّ بعد الطيران من جديد لأكثر من نصف ساعة.

Advertisement