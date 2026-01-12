عمال وجباة الإكراء في كهرباء لبنان يطالبون بتثبيت المياومين بعد 3 عقود من الخدمة

دعت المياومين وجباة الإكراء في ، إلى "تثبيت المياومين في ملاك المؤسسة بعد ثلاثة عقود من العمل والخدمة العامة".



وتوجهت في بيان، إلى ومدير عام مؤسسة ، مطالبة ب"العمل الجدي على حل ملف المياومين وإدخالهم إلى ملاك المؤسسة في القريب العاجل، خصوصا وأن الجميع يعلم بالحاجة الملحة لملئ الشواغر في المؤسسة والتي هي أضعاف عدد المياومين الحاليين".



وأعربت عن أملها بأن "ينظر المعنيون إلى الملف بشقه الإنساني والعمالي البحت".

