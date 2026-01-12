بو عاصي: لا لولاية الفقيه

كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ، على منصة "أكس": "لا لولاية ، بل لولاية الأمة على نفسها، لا للدولة بل للدولة المدنية القادرة العادلة، لا للمشاريع الخاصة بالشيعة، بل لمشاريع وطنية يكون جزءا منها... إنه الإمام محمد مهدي ، مدماك من مداميك الراسخة، نستلهمك في ذكرى رحيلك.

