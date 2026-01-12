العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة

قالت غرفة "التحكم المروري" إنه نظراً للاحوال الجوية المتوقع ارتفاع حدتها لاحقاً، يطلب من السائقين عدم سلوك الطرقات الجبلية قبل الاستسفار عن حالة الطريق حرصاً على السلامة العامة.

