Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

ما جديد "إضراب" التعليم الرسمي؟ بيانٌ جديد يعلن

Lebanon 24
12-01-2026 | 11:14
أعلنت روابط التعليم الرسمي (الثانوي، المهني، الأساسي)، اليوم الإثنين، الاستمرار بالإضراب التحذيري يوم غدٍ الثلاثاء.

وفي بيان لها، قالت الروابط إن "وزير التربية ريما كرامي نقلت أجواء الاجتماعات مع الحكومة ومع وزير المالية ياسين جابر، ونية الحكومة بدرس واقع القطاع العام والزيادة من دون تحديد أرقام للزيادة المقترحة".

ولفت البيان إلى أن "الروابط إذ أكدت أهمية دور الوزيرة كرامي بالوقوف الى جانب مطالب الأساتذة والمعلمين، إلا أنها لم تحصل على أرقام الزيادة وبقيت المسائل في إطار الوعود التي لا تُسمن ولا تغني".

وذكرت الروابط أنه تم "البحث في سبل تعويض أيام الإضراب بتكثيف الدروس للطلاب وتعويض ساعات المتعاقدين في أيام أخرى، فأبدت الوزيرة كرامي الموافقة"، وأضافت: "انطلاقا من ذلك، أكدت الروابط  الاستمرار بالإضراب يوم غد الثلاثاء وتأجيل الإعتصام بسبب سوء الأحوال الجوية، والاستمرار بخطة التحرك التي كانت قد وضعتها سابقاً".
وزير المالية

ياسين جابر

الوزيرة

ساسي

اسين

