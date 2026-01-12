ما جديد "إضراب" التعليم الرسمي؟ بيانٌ جديد يعلن

أعلنت روابط التعليم الرسمي (الثانوي، المهني، الأساسي)، اليوم الإثنين، الاستمرار بالإضراب التحذيري يوم غدٍ الثلاثاء.



وفي بيان لها، قالت الروابط إن "وزير التربية ريما كرامي نقلت أجواء الاجتماعات مع الحكومة ومع ، ونية الحكومة بدرس واقع القطاع العام والزيادة من دون تحديد أرقام للزيادة المقترحة".



ولفت البيان إلى أن "الروابط إذ أكدت أهمية دور كرامي بالوقوف الى جانب مطالب الأساتذة والمعلمين، إلا أنها لم تحصل على أرقام الزيادة وبقيت المسائل في إطار الوعود التي لا تُسمن ولا تغني".



وذكرت الروابط أنه تم "البحث في سبل تعويض أيام الإضراب بتكثيف الدروس للطلاب وتعويض ساعات المتعاقدين في أيام أخرى، فأبدت الوزيرة كرامي الموافقة"، وأضافت: "انطلاقا من ذلك، أكدت الروابط الاستمرار بالإضراب يوم غد الثلاثاء وتأجيل الإعتصام بسبب سوء الأحوال الجوية، والاستمرار بخطة التحرك التي كانت قد وضعتها سابقاً".

