بعد حادثة مدرسة سعدنايل.. ماذا أعلنت قوى الأمن؟

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:عند الساعة 10:30من 12-1-2026، وردت معلومات إلى مفرزة استقصاء في وحدة الدّرك الإقليمي، حول قيام شخص مجهول الهويّة بطعن تلميذ داخل حرم مدرسة في بلدة سعدنايل.على الفور، توجّهت دوريّة من المفرزة إلى المدرسة المذكورة، حيث تمكّنت من تحديد كامل هويّة المشتبه به، ويدعى:-ع. م. (مواليد عام 2009، سوري الجنسيّة)وعملت على توقيفه، وضبطت أداة الجريمة وهي كناية عن “سكين 6 طقّات”. كما تبيّن أنّ التّلميذ الذي أصيب من جرّاء الاعتداء يدعى:– س. م. (مواليد عام 2011، لبناني)، قد نُقِلَ بحالة حرجة إلى أحد مستشفيات المنطقة، وسيخضع لعمليّة جراحيّة.من خلال التّحقيق الأوّلي من قبل مخفر شتورا، تبيّن أنّ المشتبه به كان أحد تلاميذ المدرسة ذاتها، وقد حضر بذريعة إلقاء التّحيّة على رفاقه السّابقين، ولكنّه كان ينوي طعن تلميذ آخر في المدرسة، لأسباب شخصيّة، إنّما أخطأ بالشّخص المقصود.التّحقيق جارٍ بإشراف المختص.