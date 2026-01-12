إلى سالكي طريق أنفاق المطار... إليكم هذا الخبر

تعطّلت مركبة داخل أول أنفاق باتجاه ، ما أدّى إلى ازدحام مؤقّت في المحلة. وعلى الفور، تدخّل درّاج من مفرزة سير ، حيث عمل على إزالة المركبة وتأمين حركة المرور.وبعد المعالجة، بدأت حركة السير بالتحسّن تدريجياً في المنطقة.