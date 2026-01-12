شيخ العقل عرض مع جنبلاط اوضاع الطائفة وشؤوناً عامة

التقى شيخ العقل لطائفة الشيخ الدكتور مساء اليوم، الرئيس السابق للحزب التقدمي في دارته - ، وأجريا جولة أفق حول الوضع العام في البلاد والمنطقة ووضع الطائفة، وخاصة "ما يتعلق بالمجلس المذهبي، وما يترتب على كل ذلك من ثبات في الموقف وتعاون في العمل".

