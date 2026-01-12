تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
11
o
طرابلس
11
o
صور
13
o
جبيل
11
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
4
o
زحلة
1
o
بعلبك
-2
o
بشري
8
o
بيت الدين
1
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
اليوم.. ماذا أبلغت وزيرة التربية روابط المعلمين؟
Lebanon 24
12-01-2026
|
12:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مع روابط أفراد
الهيئة التعليمية
، وتم البحث في مطالب الهيئة التعليمية، موضوع الإضراب، والخطوات التي تحققت والأخرى قيد التحقق.
كرامي
بعد الاجتماع، قالت وزيرة التربية: "اجتمعت اليوم بروابط الأساتذة في التعليم المهني والأساسي والثانوي الرسمي، وهذه الوقفة هي تتمة لشراكة بدأت منذ بداية هذا العام الدراسي لنمسك بأيدي بعضنا البعض فنحقق أحد الأهداف التي نتفق عليها وهي تحسين اوضاع الأساتذة في شكل خاص كجزء من التعهد الذي قامت به وزارة التربية والحكومة التي أنا جزء منها، وهذا الهدف هو تحسين اوضاع القطاع العام. وانا ككل مرة اكدت للزملاء بأن مطالبهم مسموعة، وأنني أعرف وجعهم وقساوة ظروف العمل عليهم في ظل الإنخفاض الحاصل في القدرة الشرائية لرواتبهم، وخفض مداخيلهم كثيرا بسبب الأزمة الإقتصادية، وقد وضعتهم مجددا في أجواء التحركات التي تتم على صعيد الحكومة، التي تعقد جلسة يوم غد لمناقشة موضوع القطاع العام وكيفية تأمين ما هو أفضل للموظفين في الدولة وهم جزء منهم،
وسوف
أكون صوتهم في
مجلس الوزراء
وسأؤكد على الخصوصية للقطاع والسرعة التي يأملون بها، للوصول الى مطالبهم".
اضافت: "لقد تمنيت عليهم عدم اللجوء إلى الإضراب فيما ندرس موازنة العام 2026 لأننا نحمل مسؤولية أولاد، ومن مهامنا ورسالتنا كتربويين أن نعمل ونشد على جرحنا ونقوم بواجبنا ورسالتنا تجاه الطلاب الذين نعتبرهم امانة وطنية بين ايدينا جميعا. وأكرر أنني سأكون صوت الأساتذة في مجلس الوزراء غدا، للتذكير والمطالبة بمطالبهم المحقة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
روابط التعليم الرسمي قررت التعبير في الشارع لإيصال صوت الأساتذة والمعلمين
Lebanon 24
روابط التعليم الرسمي قررت التعبير في الشارع لإيصال صوت الأساتذة والمعلمين
13/01/2026 05:04:34
13/01/2026 05:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
التربية: مشاريع القوانين إنصاف للمعلمين لا استهدافًا لهم
Lebanon 24
التربية: مشاريع القوانين إنصاف للمعلمين لا استهدافًا لهم
13/01/2026 05:04:34
13/01/2026 05:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس بلدية طرابلس بحث مع وزيرة الشؤون سبل تفعيل المعلم التراثي خان العسكر
Lebanon 24
رئيس بلدية طرابلس بحث مع وزيرة الشؤون سبل تفعيل المعلم التراثي خان العسكر
13/01/2026 05:04:34
13/01/2026 05:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة التربية اللبنانية تتابع أوضاع المدارس المعرضة للقصف الإسرائيلي
Lebanon 24
وزيرة التربية اللبنانية تتابع أوضاع المدارس المعرضة للقصف الإسرائيلي
13/01/2026 05:04:34
13/01/2026 05:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الهيئة التعليمية
مجلس الوزراء
هيئة التعليم
مين ما
ايدين
ساسي
الهد
ما ن
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:55 | 2026-01-12
12/01/2026 04:55:26
Lebanon 24
Lebanon 24
اليونيفيل: استهداف مباشر لقواتنا من دبابات ميركافا يشكّل خرقاً خطيراً للقرار 1701
Lebanon 24
اليونيفيل: استهداف مباشر لقواتنا من دبابات ميركافا يشكّل خرقاً خطيراً للقرار 1701
16:50 | 2026-01-12
12/01/2026 04:50:48
Lebanon 24
Lebanon 24
في الدكوانة.. حائط ينهارُ على سيارة! (صور)
Lebanon 24
في الدكوانة.. حائط ينهارُ على سيارة! (صور)
16:46 | 2026-01-12
12/01/2026 04:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الضنية ترتدي ثوبها الأبيض.. صور رائعة "تحت الثلج"
Lebanon 24
الضنية ترتدي ثوبها الأبيض.. صور رائعة "تحت الثلج"
16:33 | 2026-01-12
12/01/2026 04:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تحدّثت عن "البيجر".. خطة إسرائيلية تعلنها صحيفة من تل أبيب!
Lebanon 24
تحدّثت عن "البيجر".. خطة إسرائيلية تعلنها صحيفة من تل أبيب!
15:52 | 2026-01-12
12/01/2026 03:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
Lebanon 24
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
14:55 | 2026-01-12
12/01/2026 02:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
Lebanon 24
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
10:24 | 2026-01-12
12/01/2026 10:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
10:44 | 2026-01-12
12/01/2026 10:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
14:53 | 2026-01-12
12/01/2026 02:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
Lebanon 24
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
03:47 | 2026-01-12
12/01/2026 03:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:55 | 2026-01-12
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:50 | 2026-01-12
اليونيفيل: استهداف مباشر لقواتنا من دبابات ميركافا يشكّل خرقاً خطيراً للقرار 1701
16:46 | 2026-01-12
في الدكوانة.. حائط ينهارُ على سيارة! (صور)
16:33 | 2026-01-12
الضنية ترتدي ثوبها الأبيض.. صور رائعة "تحت الثلج"
15:52 | 2026-01-12
تحدّثت عن "البيجر".. خطة إسرائيلية تعلنها صحيفة من تل أبيب!
15:36 | 2026-01-12
جديد الكهرباء في لبنان.. إقرأوا هذا الخبر
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
13/01/2026 05:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
13/01/2026 05:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
13/01/2026 05:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24