اليوم.. ماذا أبلغت وزيرة التربية روابط المعلمين؟

اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مع روابط أفراد ، وتم البحث في مطالب الهيئة التعليمية، موضوع الإضراب، والخطوات التي تحققت والأخرى قيد التحقق.



كرامي



بعد الاجتماع، قالت وزيرة التربية: "اجتمعت اليوم بروابط الأساتذة في التعليم المهني والأساسي والثانوي الرسمي، وهذه الوقفة هي تتمة لشراكة بدأت منذ بداية هذا العام الدراسي لنمسك بأيدي بعضنا البعض فنحقق أحد الأهداف التي نتفق عليها وهي تحسين اوضاع الأساتذة في شكل خاص كجزء من التعهد الذي قامت به وزارة التربية والحكومة التي أنا جزء منها، وهذا الهدف هو تحسين اوضاع القطاع العام. وانا ككل مرة اكدت للزملاء بأن مطالبهم مسموعة، وأنني أعرف وجعهم وقساوة ظروف العمل عليهم في ظل الإنخفاض الحاصل في القدرة الشرائية لرواتبهم، وخفض مداخيلهم كثيرا بسبب الأزمة الإقتصادية، وقد وضعتهم مجددا في أجواء التحركات التي تتم على صعيد الحكومة، التي تعقد جلسة يوم غد لمناقشة موضوع القطاع العام وكيفية تأمين ما هو أفضل للموظفين في الدولة وهم جزء منهم، أكون صوتهم في وسأؤكد على الخصوصية للقطاع والسرعة التي يأملون بها، للوصول الى مطالبهم".





اضافت: "لقد تمنيت عليهم عدم اللجوء إلى الإضراب فيما ندرس موازنة العام 2026 لأننا نحمل مسؤولية أولاد، ومن مهامنا ورسالتنا كتربويين أن نعمل ونشد على جرحنا ونقوم بواجبنا ورسالتنا تجاه الطلاب الذين نعتبرهم امانة وطنية بين ايدينا جميعا. وأكرر أنني سأكون صوت الأساتذة في مجلس الوزراء غدا، للتذكير والمطالبة بمطالبهم المحقة".

