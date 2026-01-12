تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعد حادثة داخلها.. بيان توضيحي من إدارة مستشفى رياق

Lebanon 24
12-01-2026 | 12:41
A-
A+
Doc-P-1467539-639038441423713419.jpg
Doc-P-1467539-639038441423713419.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدرت إدارة مستشفى رياق بياناً تطرق إلى الحادثة الأخيرة التي حصلت مع إحدى السيدات في المستشفى وأثيرت من بعدها ضجة واسعة بشأنها، مؤكدة أنه "يهمها ومن باب حق الرد المشروع والدفاع القانوني، توضيح الوقائع الحقيقية كما حصلت، ووضعها في إطارها القانوني الصحيح، تمهيداً لإحالتها إلى المرجع القضائي المختص".
 
 
وتابعت: "في الوقائع.. إنّ ما أشيع عن محاولة إدخال صحن شوربة إلى أحد المرضى غير دقيق، إذ إنّ المرأة المعنية حضرت إلى حرم المستشفى وحاولت إدخال طعام بكمية كبيرة من خارج المستشفى بالقوة إلى المريض، في مخالفة صريحة للأنظمة الطبية والإدارية المعمول بها".
 


وأكملت: "إنّ المريض المذكور يخضع للعلاج داخل المستشفى وفق نظام غذائي خاص ودقيق، محدّد من قبل الفريق الطبي المعالج، وتحت إشراف مباشر من أخصائية تغذية، بحيث يتم تحديد نوعية الطعام وكميته بما يتلاءم مع حالته الصحية، وذلك التزاما بالمعايير الطبية المعتمدة وحرصاً على سلامة المريض، ويُمنع إدخال أي طعام من خارج المستشفى دون موافقة طبية".


وأردفت: "لقد تم إبلاغ المرأة المذكورة بهذا الأمر بشكل واضح وهادئ، إلا أنّها رفضت الامتثال للتعليمات الطبية والإدارية، وأقدمت على التلفّظ بألفاظ نابية ومسيئة بحق العاملين، وأصرت على إدخال الطعام بالقوة، في تصرّف يشكل مخالفة للنظام الداخلي للمستشفى وإخلالاً بالأمن داخل حرمها".
 


وأضافت: "إنّ المرأة المذكورة هي من قامت باستدعاء عدد من الشبان إلى حرم المستشفى، حيث حضروا وهم في حالة توتر، وأقدموا على محاولة فرض الأمر الواقع بالقوة، ما أدّى إلى تطّور الإشكال وافتعاله، في ظروف تدلّ على نية مسبقة للتصعيد داخل مؤسسة صحية".
 

ونفت إدارة المستشفى نفياً قاطعاً أنّه لم يصدر أي أمر أو توجيه، لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، من أي طبيب أو مدير أو إداري بالتدخل أو بالتصعيد أو بالاعتداء ، وتحمّل كل من يدّعي خلاف ذلك كامل المسؤولية القانونية عن هذه الإدعاءات.


وذكرت الإدارة أنها "تضع كامل تسجيلات كاميرات المراقبة المثبّتة داخل الحرم الاستشفائي، إضافة إلى أي مستندات أو إفادات متوافرة، بعهدة القضاء المختص وكافة الأجهزة المعنية"، مُبدية "استعدادها التام للتعاون الكامل لكشف مجريات ما حصل بدقة، وإظهار الحقيقة دون اجتزاء أو تحريف".
 

كذلك، قالت الإدارة إنها "أنّ هذه المحاولات وما رافقها من تصعيد وتهويل إعلامي تهدف إلى عرقلة المستشفى عن أداء دورها الأساسي الذي وجد من أجله، والمتمثل في رعاية المرضى وحماية سلامتهم وتأمين بيئة علاجية آمنة، الأمر الذي يضطرها، وبكل أسف، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لردع أي اعتداء أو إخلال بالأمن داخل حرمها".


وختمت: "إنّ إدارة مستشفى رياق، وإذ تؤكد تمسّكها بالقانون وبأخلاقيات مهنة الطب، تعلن صراحة احتفاظها الكامل بحقها في الادعاء والملاحقة القانونية أمام المراجع القضائية المختصة بحق كل من يثبت تورّطه في الاعتداء، أو في افتعال الإشكال، أو في نشر أخبار كاذبة أو مضللة تمسّ بسمعتها وطاقمها".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان توضيحي من مستشفى الحريري: لا توقيف لأي موظف
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:04:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد حادثة مستشفى رياق... بيانُ لنقابة المستشفيات في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:04:41 Lebanon 24 Lebanon 24
من المالية.. بيان توضيحي بشأن صيرفة
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:04:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان توضيحي من بلدية جبال البطم حول ما يتداول عن اشكال مع الكتيبة الماليزية: لتوخي الدقة
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:04:41 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبار كاذبة

علاجية

القضاء

التزام

من بعد

الملا

أخبار

الحرم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:55 | 2026-01-12
Lebanon24
16:50 | 2026-01-12
Lebanon24
16:46 | 2026-01-12
Lebanon24
16:33 | 2026-01-12
Lebanon24
15:52 | 2026-01-12
Lebanon24
15:36 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24