لبنان
بعد حادثة داخلها.. بيان توضيحي من إدارة مستشفى رياق
Lebanon 24
12-01-2026
|
12:41
photos
أصدرت إدارة مستشفى
رياق
بياناً تطرق إلى الحادثة الأخيرة التي حصلت مع إحدى السيدات في المستشفى وأثيرت من بعدها ضجة واسعة بشأنها، مؤكدة أنه
"يهمها ومن باب حق الرد المشروع والدفاع القانوني، توضيح الوقائع الحقيقية كما حصلت، ووضعها في إطارها القانوني الصحيح، تمهيداً لإحالتها إلى المرجع القضائي المختص".
وتابعت: "في الوقائع.. إنّ ما أشيع عن محاولة إدخال صحن شوربة إلى أحد المرضى غير دقيق، إذ إنّ المرأة المعنية حضرت إلى حرم المستشفى وحاولت إدخال طعام بكمية كبيرة من خارج المستشفى بالقوة إلى المريض، في مخالفة صريحة للأنظمة الطبية والإدارية المعمول بها".
وأكملت: "إنّ المريض المذكور يخضع للعلاج داخل المستشفى وفق نظام غذائي خاص ودقيق، محدّد من قبل الفريق الطبي المعالج، وتحت إشراف مباشر من أخصائية تغذية، بحيث يتم تحديد نوعية الطعام وكميته بما يتلاءم مع حالته الصحية، وذلك التزاما بالمعايير الطبية المعتمدة وحرصاً على سلامة المريض، ويُمنع إدخال أي طعام من خارج المستشفى دون موافقة طبية".
وأردفت: "لقد تم إبلاغ المرأة المذكورة بهذا الأمر بشكل واضح وهادئ، إلا أنّها رفضت الامتثال للتعليمات الطبية والإدارية، وأقدمت على التلفّظ بألفاظ نابية ومسيئة بحق العاملين، وأصرت على إدخال الطعام بالقوة، في تصرّف يشكل مخالفة للنظام الداخلي للمستشفى وإخلالاً بالأمن داخل حرمها".
وأضافت: "إنّ المرأة المذكورة هي من قامت باستدعاء عدد من الشبان إلى حرم المستشفى، حيث حضروا وهم في حالة توتر، وأقدموا على محاولة فرض الأمر الواقع بالقوة، ما أدّى إلى تطّور الإشكال وافتعاله، في ظروف تدلّ على نية مسبقة للتصعيد داخل مؤسسة صحية".
ونفت إدارة المستشفى نفياً قاطعاً أنّه لم يصدر أي أمر أو توجيه، لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، من أي طبيب أو مدير أو إداري بالتدخل أو بالتصعيد أو بالاعتداء ، وتحمّل كل من يدّعي خلاف ذلك كامل المسؤولية القانونية عن هذه الإدعاءات.
وذكرت الإدارة أنها "تضع كامل تسجيلات كاميرات المراقبة المثبّتة داخل
الحرم
الاستشفائي، إضافة إلى أي مستندات أو إفادات متوافرة، بعهدة
القضاء
المختص وكافة الأجهزة المعنية"، مُبدية "استعدادها التام للتعاون الكامل لكشف مجريات ما حصل بدقة، وإظهار الحقيقة دون اجتزاء أو تحريف".
كذلك، قالت الإدارة إنها "أنّ هذه المحاولات وما رافقها من تصعيد وتهويل إعلامي تهدف إلى عرقلة المستشفى عن أداء دورها الأساسي الذي وجد من أجله، والمتمثل في رعاية المرضى وحماية سلامتهم وتأمين بيئة
علاجية
آمنة، الأمر الذي يضطرها، وبكل أسف، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لردع أي اعتداء أو إخلال بالأمن داخل حرمها".
وختمت: "إنّ إدارة مستشفى رياق، وإذ تؤكد تمسّكها بالقانون وبأخلاقيات مهنة الطب، تعلن صراحة احتفاظها الكامل بحقها في الادعاء والملاحقة القانونية أمام المراجع القضائية المختصة بحق كل من يثبت تورّطه في الاعتداء، أو في افتعال الإشكال، أو في نشر
أخبار كاذبة
أو مضللة تمسّ بسمعتها وطاقمها".
