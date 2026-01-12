تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هاني: زيارة دمشق نقطة انطلاق لتفعيل التعاون الزراعي بين البلدين

Lebanon 24
12-01-2026 | 13:06
A-
A+
Doc-P-1467546-639038452953298577.webp
Doc-P-1467546-639038452953298577.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال وزير الزراعة نزار هاني إن "زيارة دمشق تمثل نقطة انطلاق عملية لتفعيل التعاون الزراعي بين البلدين الشقيقين".
 
 
وفي تصريح له، اليوم الإثنين، قال هاني: "في الاجتماع مع وزير الزراعة السوري أمجد بدر ننطلق عملياً من مرحلة النقاشات السياسية إلى مرحلة العمل الميداني، حيث تتحول القرارات إلى مشاريع ملموسة على الأرض، وهذا الاجتماع هو أول تعاون عملي مباشر بين وزارتي الزراعة في لبنان وسوريا بعد سلسلة لقاءات رفيعة المستوى على مستوى رؤساء الدول والحكومات. ونحن نؤكد اليوم أن الزراعة ليست قطاعا عاديا، بل هي ركيزة سيادية للأمن الغذائي، واستقرار اجتماعي واقتصادي، واستثمار استراتيجي في مستقبل شعبينا".


وأكد هاني "أن التعاون مع سوريا يجب أن يكون شاملا"، وقال: "لبنان وسوريا لا تربطهما الجغرافيا فحسب، بل تاريخ طويل من التعاون الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، وأرض واحدة بمناخها وتنوعها الزراعي، وسلاسل إنتاج متداخلة منذ قرون. من سهل البقاع إلى الغوطة، ومن الساحل إلى الجبال، تشكل الزراعة رابطا حيا بين شعبينا، يتجاوز الحدود السياسية ليعكس وحدة المصير البيئي والغذائي".
 

أضاف: "التحديات التي يواجهها لبنان وسوريا اليوم تتطلب تكاملا حقيقيا على الأرض. وفي ظل التغيرات المناخية، وشح المياه، وتقلبات الأسواق، والاضطرابات في سلاسل الإمداد، يصبح التعاون ليس خيارا، بل ضرورة استراتيجية. نحن مدعوون إلأى تضافر الجهود، وحماية الموارد الطبيعية، وتأمين الغذاء لشعوبنا، وضمان استقرار الأسواق الزراعية".


وأكد "دور المزارعين والخبرات السورية في دعم الإنتاج اللبناني"، موجها "تحية تقدير إلى كل من يعمل في الحقول"، وقال: "إن المزارعين في بلدينا يشكلون خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي وحلقة وصل حقيقية بين الشعبين الشقيقين".


وأوضح هاني أن "الاجتماع وضع خارطة طريق واضحة للتنفيذ العملي تشمل الصحة النباتية والبيطرية، حماية الثروة الحيوانية ومكافحة الأمراض العابرة للحدود، إدارة الأحراج ومكافحة حرائق الغابات، التأقلم مع التغيرات المناخية، تبادل الخبرات والابتكار الزراعي، تنظيم التبادل التجاري بما يحمي الإنتاج المحلي ويضمن الجودة والمعايير، تشكيل لجان تنسيق دائمة بين الوزارتين، برامج تدريبية مشتركة للمزارعين والمهندسين الزراعيين، ومشاريع مشتركة في الصناعات الغذائية والأعلاف وشبكات الري الحديثة".


وأشار إلى أن "ضبط الحدود ومكافحة التهريب ليسا مسألة أمنية فحسب، بل هما حماية لصحة المواطنين وسلامة الإنتاج واستقرار الأسواق في البلدين"، لافتاً إلى أن "ما تحقق ليس مجرد اجتماع رسمي، بل بداية مسار طويل للتعاون الاستراتيجي المستدام بين لبنان وسوريا"، مشيرا إلى أن "الزراعة كانت وستبقى جسرا للتكامل، الاستقرار، والأمن الغذائي في منطقتنا".
 
 
كذلك، أكد الوزير أنّ "التعاون اللبناني – السوري يشكل اليوم استثماراً حقيقياً في مستقبل المزارعين والريف، ويضع لبنة أساسية في بناء منظومة زراعية إقليمية أكثر صموداً وفعالية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انطلاق الاجتماع الزراعي اللبناني–السوري في دمشق
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان وسوريا يفتحان صفحة جديدة للتعاون الزراعي بين البلدين
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني: إعادة فتح الأسواق السعودية فرصة تاريخية لإنعاش القطاع الزراعي اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مهرجان جبل عامل الأول للشتول ينطلق بدعم وزيرة البيئة لتعزيز صمود القطاع الزراعي
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

وزير الزراعة

خط الدفاع

السورية

البقاع

الثروة

الغوطة

النقاش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:55 | 2026-01-12
Lebanon24
16:50 | 2026-01-12
Lebanon24
16:46 | 2026-01-12
Lebanon24
16:33 | 2026-01-12
Lebanon24
15:52 | 2026-01-12
Lebanon24
15:36 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24