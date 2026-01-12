بسبب تغييرات المناهج… غضب فلسطيني واسع ضد "الأونروا"

تسود المخيمات حالة غضب متصاعدة تجاه وكالة "الأونروا"، على خلفية سياساتها التعليمية داخل مدارسها.



وعلم " " من عدد من الأساتذة في مدارس الوكالة أنّ حالة الاحتقان تعود إلى تغييرات طاولت المناهج، أبرزها حذف كلمة " " من الكتب التعليمية، في خطوة اعتبرها المدرّسون مساسًا بالهوية الوطنية.



وبحسب الأساتذة، فإن هذه الإجراءات تتقاطع مع مطالب إسرائيلية وُجّهت إلى الوكالة، معتبرين أنّ ما يجري يشكّل انحرافًا خطيرًا عن الدور الذي أنشئت الأونروا من أجله.



وأضافوا أنّ الإدارة تفرض قيودًا صارمة على داخل الصفوف، إذ يُمنع الأساتذة من التطرّق إلى ما يجري في غزة أمام الطلاب، تحت طائلة التعرّض لإجراءات قد تصل إلى الطرد، ما فاقم منسوب الغضب داخل المخيمات.

وقد حاول " "التواصل مع المعنيين في الاونروا للاستيضاح عن الموضوع لكنه لم يوفق.