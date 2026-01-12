تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بسبب تغييرات المناهج… غضب فلسطيني واسع ضد "الأونروا"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
12-01-2026 | 13:10
A-
A+
Doc-P-1467548-639038454800497051.jpg
Doc-P-1467548-639038454800497051.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تسود المخيمات الفلسطينية حالة غضب متصاعدة تجاه وكالة "الأونروا"، على خلفية سياساتها التعليمية داخل مدارسها.

وعلم "لبنان24" من عدد من الأساتذة في مدارس الوكالة أنّ حالة الاحتقان تعود إلى تغييرات طاولت المناهج، أبرزها حذف كلمة "فلسطين" من الكتب التعليمية، في خطوة اعتبرها المدرّسون مساسًا بالهوية الوطنية.

وبحسب الأساتذة، فإن هذه الإجراءات تتقاطع مع مطالب إسرائيلية وُجّهت إلى الوكالة، معتبرين أنّ ما يجري يشكّل انحرافًا خطيرًا عن الدور الذي أنشئت الأونروا من أجله.

وأضافوا أنّ الإدارة تفرض قيودًا صارمة على النقاش داخل الصفوف، إذ يُمنع الأساتذة من التطرّق إلى ما يجري في غزة أمام الطلاب، تحت طائلة التعرّض لإجراءات قد تصل إلى الطرد، ما فاقم منسوب الغضب داخل المخيمات.
 
وقد حاول "لبنان 24"التواصل مع المعنيين في الاونروا للاستيضاح عن الموضوع لكنه لم يوفق.
Advertisement
المصدر: خاص لبنان 24
مواضيع ذات صلة
توضيح بشأن المناهج التعليمية في "الأونروا"
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:05:00 Lebanon 24 Lebanon 24
سفارة فلسطين تؤكد دعم الأونروا بشأن المناهج التعليمية في مدارسها
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:05:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"غضبٌ" بسبب الأقساط المدرسيّة
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:05:00 Lebanon 24 Lebanon 24
عناية عز الدين: التغيير الحقيقي لقضايا المرأة يبدأ من التعليم والمناهج
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:05:00 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الفلسطينية

لبنان 24

إسرائيل

لبنان24

فلسطين

النقاش

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:55 | 2026-01-12
Lebanon24
16:50 | 2026-01-12
Lebanon24
16:46 | 2026-01-12
Lebanon24
16:33 | 2026-01-12
Lebanon24
15:52 | 2026-01-12
Lebanon24
15:36 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24