Najib Mikati
لبنان

تحذير من سلوك طرقات جبلية في عكار بسبب كثافة الثلوج

Lebanon 24
12-01-2026 | 14:19
أفاد رئيس مركز جرف الثلوج في جرد القيطع خالد ديب،  أن "جرافات وزارة الأشغال العامة تمكنت من إنقاذ سيارات كانت عالقة وسط الثلوج على طريق مرجحين - الهرمل، وجاءت هذه الاستجابة الفورية بعد تلقي اتصالات من فصيلة درك مشمش واتحاد بلديات جرد القيطع، حيث عملت الفرق على سحب المركبة وتأمينها".

وحذر ديب السائقين من "سلوك طرقات مرجحين - الهرمل وطريق القموعة - الشبوق نظراً لاستمرار تساقط الثلوج بكثافة"، كما نبه من "خطورة السير على الطريق العام المؤدي من حرار وصولاً إلى القموعة في ساعات الليل المتأخرة بسبب الظروف المناخية"، مؤكداً أن "طريق فنيدق - القموعة غير سالكة حالياً إلا للسيارات المجهزة بالسلاسل المعدنية حرصاً على السلامة العامة". (الوكالة الوطنية)
