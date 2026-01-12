تحذير من سلوك طرقات جبلية في عكار بسبب كثافة الثلوج

أفاد رئيس مركز جرف الثلوج في ، أن "جرافات وزارة الأشغال العامة تمكنت من إنقاذ سيارات كانت عالقة وسط الثلوج على طريق مرجحين - ، وجاءت هذه الاستجابة الفورية بعد تلقي اتصالات من فصيلة درك مشمش واتحاد بلديات ، حيث عملت الفرق على سحب المركبة وتأمينها".



وحذر ديب السائقين من "سلوك طرقات مرجحين - الهرمل وطريق - الشبوق نظراً لاستمرار تساقط الثلوج بكثافة"، كما نبه من "خطورة السير العام المؤدي من حرار وصولاً إلى القموعة في ساعات الليل المتأخرة بسبب الظروف المناخية"، مؤكداً أن "طريق فنيدق - القموعة غير سالكة حالياً إلا للسيارات المجهزة بالسلاسل المعدنية حرصاً على السلامة العامة". (الوكالة الوطنية)

