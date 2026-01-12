من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة

أصدر في البيان الآتي:نظرا لسوء الأحوال الجوية واختلاف تأثيرها بين منطقة لبنانية وأخرى، تترك وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي لإدارات المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة القرار لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل، وذلك بحسب الظروف المناخية في محيط كل مؤسسة، حفاظا على سلامة التلاميذ والأساتذة والمديرين العاملين في كل مؤسسة تربوية.