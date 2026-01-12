هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا

قال مصلحة الأرصاد الجويّة في وسام لـ" " إنَّ " التي يشهدها ستستمرّ طيلة الليل لتترافق معها رياح شديدة وأمطار غزيرة مع سيول على الطرقات".



وأوضح أبو خشفة أن الثلوج ستتساقط على ارتفاع 1400 م، موضحاً أنَّ "درجات الحرارة ستنخفض غداً بشكل ملموس ليتدنى مستوى تساقط الثلوج إلى الـ1000 متر، بينما تستمر الأمطار الغزيرة طيلة فتلة ما قبل الظهر".



وذكر أبو خشفة أن "حدة العاصفة ستتراجع ليل الثلاثاء"، قائلاً إن "البلاد ستشهدُ موجة وجليد على الطرقات الجبلية"، وأضاف: "كذلك، نحذر من تطاير اللوحات الإعلانية والواح الطاقة الشمسية، ومن ارتفاع موج البحر وسلوك الطرقات الجبلية فوق الـ1000 متر بسبب تراكم الثلوج".

