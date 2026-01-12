تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
الرئيسية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
12-01-2026 | 14:53
Doc-P-1467591-639038519699406814.png
قال رئيس فرع مصلحة الأرصاد الجويّة في مطار بيروت وسام أبو خشفة لـ"لبنان24" إنَّ "العاصفة التي يشهدها لبنان ستستمرّ طيلة الليل لتترافق معها رياح شديدة وأمطار غزيرة مع سيول على الطرقات".

وأوضح أبو خشفة أن الثلوج ستتساقط على ارتفاع 1400 م، موضحاً أنَّ "درجات الحرارة ستنخفض غداً بشكل ملموس ليتدنى مستوى تساقط الثلوج إلى الـ1000 متر، بينما تستمر الأمطار الغزيرة طيلة فتلة ما قبل الظهر".

وذكر أبو خشفة أن "حدة العاصفة ستتراجع ليل الثلاثاء"، قائلاً إن "البلاد ستشهدُ موجة صقيع وجليد على الطرقات الجبلية"، وأضاف: "كذلك، نحذر من تطاير اللوحات الإعلانية والواح الطاقة الشمسية، ومن ارتفاع موج البحر وسلوك الطرقات الجبلية فوق الـ1000 متر بسبب تراكم الثلوج".
المصدر: خاص "لبنان 24"
