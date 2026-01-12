أضرار مادية جراء حريق داخل مبنى مرتفع في مدينة صور

(الوكالة الوطنية)

تمكنت فرق الإطفاء التابعة لـ " "، (الدفاع المدني) مركزي صور والبازورية، وبالتعاون مع الدفاع المدني اللبناني من السيطرة على حريق إندلع في وقت متأخر ، داخل أحد الأبنية السكنية المرتفعة في قلب مدينة صور.وتبين أن الحريق قد إندلع في غرفة مخصصة لأنظمة الطاقة الشمسية تقع في الطابق الثالث عشر من المبنى. وقد اقتصرت الأضرار على الماديات، من دون وقوع كارثة حقيقية في المبنى السكني.