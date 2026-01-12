تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

أضرار مادية جراء حريق داخل مبنى مرتفع في مدينة صور

Lebanon 24
12-01-2026 | 15:00
تمكنت فرق الإطفاء التابعة لـ "جمعية كشافة الرسالة الإسلامية"، (الدفاع المدني) مركزي صور والبازورية، وبالتعاون مع الدفاع المدني اللبناني من السيطرة على حريق إندلع في وقت متأخر من اليوم، داخل أحد الأبنية السكنية المرتفعة في قلب مدينة صور.

وتبين أن الحريق قد إندلع في غرفة مخصصة لأنظمة الطاقة الشمسية تقع في الطابق الثالث عشر من المبنى. وقد اقتصرت الأضرار على الماديات، من دون وقوع كارثة حقيقية في المبنى السكني.
(الوكالة الوطنية)
