جديد الكهرباء في لبنان.. إقرأوا هذا الخبر

قالت مصادر مؤسسة " " لـ" " إن التغذية بالتيار الكهربائي عادت تدريجياً إلى مناطق مختلفة بعد خروج عدد من معامل الطاقة الأساسية عن الخدمة خلال الساعات الماضية.



وذكرت المعلومات أنّ معمل الزهراني هو ما زال في الخدمة، إذ يعملُ بشكلٍ طبيعي وبكامل طاقته وهو يضع ما يصل إلى 450 ميغاواط على الشبكة العامة، الأمر الذي يوفر الكهرباء لمختلف المناطق والمرافق الحيوية لاسيما ".



المصادر قالت إنَّ "المعامل الكهرومائية تساهم أيضاً بما يصل إلى 15 ميغاواط من الطاقة على الشبكة العامة"، مشيرة إلى أن "معملي دير عمار والذوق ما زالا خارج الخدمة حالياً".