تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جديد الكهرباء في لبنان.. إقرأوا هذا الخبر

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-01-2026 | 15:36
A-
A+
Doc-P-1467607-639038542906388607.jpg
Doc-P-1467607-639038542906388607.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قالت مصادر مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إن التغذية بالتيار الكهربائي عادت تدريجياً إلى مناطق مختلفة بعد خروج عدد من معامل الطاقة الأساسية عن الخدمة خلال الساعات الماضية.
 

وذكرت المعلومات أنّ معمل الزهراني هو الوحيد الذي ما زال في الخدمة، إذ يعملُ بشكلٍ طبيعي وبكامل طاقته وهو يضع ما يصل إلى 450 ميغاواط على الشبكة العامة، الأمر الذي يوفر الكهرباء لمختلف المناطق اللبنانية والمرافق الحيوية لاسيما مطار رفيق الحريري الدولي".
 

المصادر قالت إنَّ "المعامل الكهرومائية تساهم أيضاً بما يصل إلى 15 ميغاواط من الطاقة على الشبكة العامة"، مشيرة إلى أن "معملي دير عمار والذوق ما زالا خارج الخدمة حالياً".
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
إلى سالكي طريق أنفاق المطار... إليكم هذا الخبر
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:06:35 Lebanon 24 Lebanon 24
للعسكريين والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر عن المنحة المالية
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:06:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لمالكي العقار رقم 743 في كفرعبيدا: هذا الخبر مغلوط
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:06:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية برعشيت تنفي هذا الخبر
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:06:35 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

مطار رفيق الحريري الدولي

رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري

كهرباء لبنان

رفيق الحريري

الوحيد الذي

مطار رفيق

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:55 | 2026-01-12
Lebanon24
16:50 | 2026-01-12
Lebanon24
16:46 | 2026-01-12
Lebanon24
16:33 | 2026-01-12
Lebanon24
15:52 | 2026-01-12
Lebanon24
15:35 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24