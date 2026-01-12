تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
11
o
طرابلس
11
o
صور
13
o
جبيل
11
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
4
o
زحلة
1
o
بعلبك
-2
o
بشري
8
o
بيت الدين
1
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
تحدّثت عن "البيجر".. خطة إسرائيلية تعلنها صحيفة من تل أبيب!
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
12-01-2026
|
15:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "معاريف"
الإسرائيلية
تقريراً جديداً قالت فيه إنّ الجيش
الإسرائيلي
اتخذ قراراً مهماً يقضي بتحويل البحرية إلى "ذراع إستراتيجي مكمل للقوات الجوية".
التقرير الذي ترجمهُ
"
لبنان24
"
يقول أيضاً إن
إسرائيل
تسعى لتعزيز
القوى العاملة
النظامية والدائمة والاحتياطية وإدخال أنظمة الروبوتات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعيين فريق مفاجئ من المفترض أن يفكر في بناء تكنولوجيا هجومية ودفاعية من شأنها أن تفاجئ العدو وتسبب له أضراراً جسيمة، على غرار عملية تفجير أجهزة "البيجر" التي نفذها
الموساد
والجيش الإسرائيلي ضد "
حزب الله
" عام 2024.
ويشير التقرير إلى أنَّ الجيش الإسرائيلي سيعزز جاهزيته للحرب ويحافظ عليها كما أنه سيكون جاهزاً لحرب المفاجأة في كل الساحات، وأضاف: "يجب أن يكون الجيش الإسرائيلي، كمفهوم، جاهزاً بخطط دفاعية وهجومية جاهزة لهزيمة العدو في كل قطاعات القتال وفي حرب متعددة الساحات".
وأوضح التقرير أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل في مجال الدفاع الجوي والمجال الجوي القريب من الأرض في كل القطاعات ضد التهديدات المختلفة من كل القطاعات، مع الاستجابة للتهديدات الناشئة والمتطورة في هذا المجال"، وتابع: "أيضاً، قرر الجيش الإسرائيلي إدراج التقنيات الرقمية والمعلوماتية والذكاء الاصطناعي في خطته التي تبدأ من شهر نيسان المُقبل وتمتدّ حتى عام 2030. أيضاً، سيتم وضع خطة لبناء القوة في مجالات التقنيات الرقمية والمعلوماتية والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على التفوق التكنولوجي وتحسين الفعالية العملياتية في تنفيذ العمليات العسكرية. مع هذا، سيكون
الذكاء الاصطناعي
عاملاً رئيسياً في تسريع قدرات الجيش الإسرائيلي".
Advertisement
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تخاف من "حزب الله جديد".. صحيفة من تل أبيب تتحدث!
Lebanon 24
إسرائيل تخاف من "حزب الله جديد".. صحيفة من تل أبيب تتحدث!
13/01/2026 05:04:58
13/01/2026 05:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تل أبيب اتخذت قرارها بشأن "حزب الله".. صحيفة اسرائيلية تكشف
Lebanon 24
تل أبيب اتخذت قرارها بشأن "حزب الله".. صحيفة اسرائيلية تكشف
13/01/2026 05:04:58
13/01/2026 05:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يفعل "حزب الله" بأسلحته؟ صحيفة إسرائيلية تُعلن
Lebanon 24
ماذا يفعل "حزب الله" بأسلحته؟ صحيفة إسرائيلية تُعلن
13/01/2026 05:04:58
13/01/2026 05:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير إسرائيليّ: تل أبيب لا تستطيع "تدمير" حزب الله بالكامل
Lebanon 24
خبير إسرائيليّ: تل أبيب لا تستطيع "تدمير" حزب الله بالكامل
13/01/2026 05:04:58
13/01/2026 05:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
الذكاء الاصطناعي
القوى العاملة
المعلوماتية
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الموساد
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:55 | 2026-01-12
12/01/2026 04:55:26
Lebanon 24
Lebanon 24
اليونيفيل: استهداف مباشر لقواتنا من دبابات ميركافا يشكّل خرقاً خطيراً للقرار 1701
Lebanon 24
اليونيفيل: استهداف مباشر لقواتنا من دبابات ميركافا يشكّل خرقاً خطيراً للقرار 1701
16:50 | 2026-01-12
12/01/2026 04:50:48
Lebanon 24
Lebanon 24
في الدكوانة.. حائط ينهارُ على سيارة! (صور)
Lebanon 24
في الدكوانة.. حائط ينهارُ على سيارة! (صور)
16:46 | 2026-01-12
12/01/2026 04:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الضنية ترتدي ثوبها الأبيض.. صور رائعة "تحت الثلج"
Lebanon 24
الضنية ترتدي ثوبها الأبيض.. صور رائعة "تحت الثلج"
16:33 | 2026-01-12
12/01/2026 04:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد الكهرباء في لبنان.. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
جديد الكهرباء في لبنان.. إقرأوا هذا الخبر
15:36 | 2026-01-12
12/01/2026 03:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
Lebanon 24
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
14:55 | 2026-01-12
12/01/2026 02:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
Lebanon 24
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
10:24 | 2026-01-12
12/01/2026 10:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
10:44 | 2026-01-12
12/01/2026 10:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
14:53 | 2026-01-12
12/01/2026 02:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
Lebanon 24
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
03:47 | 2026-01-12
12/01/2026 03:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
16:55 | 2026-01-12
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:50 | 2026-01-12
اليونيفيل: استهداف مباشر لقواتنا من دبابات ميركافا يشكّل خرقاً خطيراً للقرار 1701
16:46 | 2026-01-12
في الدكوانة.. حائط ينهارُ على سيارة! (صور)
16:33 | 2026-01-12
الضنية ترتدي ثوبها الأبيض.. صور رائعة "تحت الثلج"
15:36 | 2026-01-12
جديد الكهرباء في لبنان.. إقرأوا هذا الخبر
15:35 | 2026-01-12
شحادة: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية ركيزة المشروع الاقتصادي للحكومة
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
13/01/2026 05:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
13/01/2026 05:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
13/01/2026 05:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24