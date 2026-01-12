تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اليونيفيل: استهداف مباشر لقواتنا من دبابات ميركافا يشكّل خرقاً خطيراً للقرار 1701

Lebanon 24
12-01-2026 | 16:50
A-
A+
Doc-P-1467627-639038586511312910.jpg
Doc-P-1467627-639038586511312910.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أنّ دورياتها رصدت في وقت سابق من اليوم تحرّك دبابتين إسرائيليتين من طراز "ميركافا" من موقع تابع لجيش الاحتلال داخل الأراضي اللبنانية قرب سردا، باتجاه عمق إضافي داخل لبنان.

وأوضحت اليونيفيل أنّها طلبت عبر قنوات الارتباط من الدبابات وقف تحرّكاتها، إلا أنّ إحدى الدبابات أطلقت لاحقًا ثلاث قذائف من سلاحها الرئيسي، سقطت اثنتان منها على مسافة تقارب 150 مترًا من مواقع قوات حفظ السلام.

وخلال محاولة عناصر اليونيفيل الابتعاد حفاظًا على سلامتهم، أفادت القوة الدولية بأن الدبابات واصلت تعقّب تحركاتهم بواسطة أشعة الليزر، قبل أن تنسحب من الموقع بعد نحو نصف ساعة، من دون تسجيل إصابات.

وأكدت اليونيفيل أنها كانت قد أبلغت الجيش الإسرائيلي مسبقًا بأنشطة دورياتها في المنطقة، وفق الآليات المتبعة في المناطق الحسّاسة المحاذية للخط الأزرق.

وشدّدت على أنّ استهداف قوات حفظ السلام، المكلّفة تنفيذ القرار الدولي 1701، بات يتكرّر بشكل مقلق ويُعدّ انتهاكًا خطيرًا لهذا القرار، محذّرة من أنّ هذه الاعتداءات تقوّض الاستقرار الذي تعمل الأطراف الدولية على ترسيخه في الجنوب.

ودعت اليونيفيل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الالتزام بواجبه في ضمان سلامة قواتها ووقف أي أعمال عدائية بحقها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اليونيفيل: الهجوم الإسرائيلي على قواتنا أو بالقرب منها انتهاك خطير للقرار 1701
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:07:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"اليونيفيل": الوجود الإسرائيلي وأعمال البناء في الأراضي اللبنانية تُشكل انتهاكًا للقرار 1701 ولسيادة لبنان
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:07:07 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيفيل: الجدار الإسرائيلي على الخط الأزرق يخرق القرار 1701
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:07:07 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة تهنئة من قائد اليونيفيل مع تأكيد استمرار دعم القرار 1701
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:07:07 Lebanon 24 Lebanon 24

القرار الدولي

الأمم المتحدة

القوة الدولية

الإسرائيلي

اللبنانية

من اليوم

الاحتلال

إسرائيل

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:55 | 2026-01-12
Lebanon24
16:46 | 2026-01-12
Lebanon24
16:33 | 2026-01-12
Lebanon24
15:52 | 2026-01-12
Lebanon24
15:36 | 2026-01-12
Lebanon24
15:35 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24