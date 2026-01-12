اليونيفيل: استهداف مباشر لقواتنا من دبابات ميركافا يشكّل خرقاً خطيراً للقرار 1701

أعلنت قوة المؤقتة في (اليونيفيل) أنّ دورياتها رصدت في وقت سابق تحرّك دبابتين إسرائيليتين من طراز "ميركافا" من موقع تابع لجيش داخل الأراضي قرب ، باتجاه عمق إضافي داخل لبنان.



وأوضحت اليونيفيل أنّها طلبت عبر قنوات الارتباط من الدبابات وقف تحرّكاتها، إلا أنّ إحدى الدبابات أطلقت لاحقًا ثلاث قذائف من سلاحها ، سقطت اثنتان منها على مسافة تقارب 150 مترًا من مواقع قوات حفظ السلام.



وخلال محاولة عناصر اليونيفيل الابتعاد حفاظًا على سلامتهم، أفادت بأن الدبابات واصلت تعقّب تحركاتهم بواسطة أشعة الليزر، قبل أن تنسحب من الموقع بعد نحو نصف ساعة، من دون تسجيل إصابات.



وأكدت اليونيفيل أنها كانت قد أبلغت الجيش مسبقًا بأنشطة دورياتها في المنطقة، وفق الآليات المتبعة في المناطق الحسّاسة المحاذية للخط الأزرق.



وشدّدت على أنّ استهداف قوات حفظ السلام، المكلّفة تنفيذ 1701، بات يتكرّر بشكل مقلق ويُعدّ انتهاكًا خطيرًا لهذا القرار، محذّرة من أنّ هذه الاعتداءات تقوّض الاستقرار الذي تعمل الأطراف الدولية على ترسيخه في الجنوب.



ودعت اليونيفيل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الالتزام بواجبه في ضمان سلامة قواتها ووقف أي أعمال عدائية بحقها.

