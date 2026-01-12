ملف "أبو عمر" يتوسّع قضائيًّا وتواطؤ بين "المتورطين والضحايا"

يواصل تحركه في ما يخصّ ملف " "، حيث ادعى في القاضي رجا حاموش، على عدد من المتورطين، وفي طليعتهم الشيخ عريمط، ونجله محمد، ومصطفى الحسيان الذي انتحل صفة الأمير المزعوم "أبو عمر"، إضافة إلى السبسبي، وأحال القضية والموقوفين إلى الأول في بيروت رولا عثمان للتوسع في التحقيق. ويرتقب ان تعقد الجلسة الاولى يوم الخميس المقبل.



وأفادت مصادر لـ "نداء الوطن"، بأن قاضي التحقيق، وبعد وضع يده على الملف، سيباشر مرحلة أكثر عمقًا من التدقيق، تشمل تتبع المسارات المالية وكشف حجم الأموال التي أقرّ كل من الحسيان وعريمط بتحصيلها من ضحاياهم، إضافة إلى توسيع التحقيق مع شخصيات سياسية ارتضت دفع تلك المبالغ لقاء خدمات أو وعود ذات طابع شخصي وانتخابي.

وكتبت" الديار"ان ثمة محاولة تواطؤ بدأت تظهر بين المتورطين في القضية من النواب والشخصيات السياسة، و»ابوعمر» ومشغليه، لانكار وجود تقاضي اموال في القضية.

وبحسب اوساط مطلعة على التحقيقات، فان الثابت حتى الآن ان الشيخ عريمط هو «صانع» شخصية «ابو عمر» بالتعاون مع نجله، لكن المفارقة ان التحقيقات مع الشخصيات السياسية والنواب المصنفين في الملف «كضحايا»، افضت الى انكارهم دفع الاموال «للامير الوهمي» الذي انكر بدوره الامر، وكذلك الشيخ عريمط، وهو امر لم يقتنع به المحققون، باعتباره محاولة واضحة من قبل الضحايا للملمة الفضيحة، ومن قبل المتهمين لتخفيف الجرم، وتبقى الكلمة الفصل للقضاء؟ّ

ووفقا للمعلومات، فان الادعاء على السبسبي سببه الادلاء بافادة كاذبة ، للتغطية على الشيخ عريمط، فيما نجله محمد متوارٍ عن الانظار بعد استدعائه من قبل استخبارات الجيش للتحقيق، وثمة ترجيحات بهروبه خارج .

