Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

السفير الاميركي مُطلَق الصلاحيات وينسق مع روبيو

Lebanon 24
12-01-2026 | 22:44
كتبت" النهار": ثمة من يشير إلى أن السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى قد يحل محل الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس لظروفها الخاصة، وتاليا هو مفوض من الرئيس دونالد ترامب متابعة حصرية السلاح والعلاقات اللبنانية -الأميركية ودعم الجيش.
وتوافرت معلومات مؤكدة عن تواصل مباشر بين عيسى ووزير الخارجية ماركو روبيو، يتناول كل ما يتعلق بالملف اللبناني.
عضو في الحزب الجمهوري الأميركي متحدر من أصل لبناني يقول لـ "النهار" إن مهمة أورتاغوس لم تنته بعد، وذلك تحدده الإدارة الأميركية، وسبق أن جددت لها، ويمكن الآن أن تنقل إلى موقع آخر، لكن ما يثار حول أمور شخصية مسألة خاصة لا شأن لأحد فيها، وحتى الإدارة الأميركية لا تغوص في مثل هذه الأمور. أما بالنسبة إلى السفير عيسى، فهو مقرب جدا من الرئيس الأميركي  ويحظى باحترامه وتقديره وثقته، ويعدّ الوزير المفوض حول حصرية السلاح
وكل ما يتعلق بـ"الميكانيزم" واللجنة الخماسية والإصلاحات ودعم الجيش، وكل الملفات اللبنانية في عهدته، دون إغفال أن ذلك يأتي بتوجيهات من وزير الخارجية الأميركي.  
