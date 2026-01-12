السفير الاميركي مُطلَق الصلاحيات وينسق مع روبيو

كتبت" النهار": ثمة من يشير إلى أن السفير الأميركي في ميشال عيسى قد يحل محل الموفدة الأميركية لظروفها الخاصة، وتاليا هو مفوض من متابعة حصرية السلاح والعلاقات -الأميركية ودعم الجيش.

وتوافرت معلومات مؤكدة عن تواصل مباشر بين عيسى ووزير الخارجية ماركو روبيو، يتناول كل ما يتعلق بالملف اللبناني.

عضو في الحزب الأميركي متحدر من أصل لبناني يقول لـ "النهار" إن مهمة أورتاغوس لم تنته بعد، وذلك تحدده ، وسبق أن جددت لها، ويمكن الآن أن تنقل إلى موقع آخر، لكن ما يثار حول أمور شخصية مسألة خاصة لا شأن لأحد فيها، وحتى الإدارة الأميركية لا تغوص في مثل هذه الأمور. أما بالنسبة إلى السفير عيسى، فهو مقرب جدا من الرئيس الأميركي ويحظى باحترامه وتقديره وثقته، ويعدّ الوزير المفوض حول حصرية السلاح

وكل ما يتعلق بـ"الميكانيزم" واللجنة الخماسية والإصلاحات ودعم الجيش، وكل الملفات اللبنانية في عهدته، دون إغفال أن ذلك يأتي بتوجيهات من الأميركي.

