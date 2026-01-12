تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
السفير الاميركي مُطلَق الصلاحيات وينسق مع روبيو
12-01-2026
كتبت" النهار": ثمة من يشير إلى أن السفير الأميركي في
لبنان
ميشال عيسى قد يحل محل الموفدة الأميركية
مورغان أورتاغوس
لظروفها الخاصة، وتاليا هو مفوض من
الرئيس دونالد ترامب
متابعة حصرية السلاح والعلاقات
اللبنانية
-الأميركية ودعم الجيش.
وتوافرت معلومات مؤكدة عن تواصل مباشر بين عيسى ووزير الخارجية ماركو روبيو، يتناول كل ما يتعلق بالملف اللبناني.
عضو في الحزب
الجمهوري
الأميركي متحدر من أصل لبناني يقول لـ "النهار" إن مهمة أورتاغوس لم تنته بعد، وذلك تحدده
الإدارة الأميركية
، وسبق أن جددت لها، ويمكن الآن أن تنقل إلى موقع آخر، لكن ما يثار حول أمور شخصية مسألة خاصة لا شأن لأحد فيها، وحتى الإدارة الأميركية لا تغوص في مثل هذه الأمور. أما بالنسبة إلى السفير عيسى، فهو مقرب جدا من الرئيس الأميركي ويحظى باحترامه وتقديره وثقته، ويعدّ الوزير المفوض حول حصرية السلاح
وكل ما يتعلق بـ"الميكانيزم" واللجنة الخماسية والإصلاحات ودعم الجيش، وكل الملفات اللبنانية في عهدته، دون إغفال أن ذلك يأتي بتوجيهات من
وزير الخارجية
الأميركي.
قاسم: الوصاية الأميركية على لبنان خطيرة وهي توجّه العدوان فإسرائيل تنسق القصف مع الأميركي
الرئيس دونالد ترامب
الإدارة الأميركية
مورغان أورتاغوس
وزير الخارجية
دونالد ترامب
اللبنانية
الجمهوري
