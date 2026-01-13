تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وعود عشوائية من باسيل

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
13-01-2026 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1467698-639038866021871435.jpg
Doc-P-1467698-639038866021871435.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتحدث أوساط سياسية عن أن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل عاد مجددًا إلى سياسة إعطاء وعود جماعية بتبنّي ترشيحات للانتخابات النيابية المقبلة، من دون حسم نهائي للأسماء.
وبحسب هذه الأوساط، فإن هذا الأسلوب يفتح الباب أمام منافسة حادة بين عدد كبير من القيادات والكوادر العونية في مختلف الأقضية والدوائر الانتخابية، حيث يسعى كل طرف إلى تثبيت موقعه مبكرًا.
وتشير الاوساط إلى أن هذه المنافسة لا تقتصر على البعد الانتخابي، بل بدأت تترك انعكاسات سلبية داخل البيت الحزبي الواحد، مع بروز حساسيات وخصومات شخصية قد تتفاقم في المرحلة المقبلة.
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
تحذير على أوتوستراد الجنوب: أشغال عشوائية تهدد سلامة السائقين
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:49:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذيرات طبية من الاستخدام العشوائي لمسكنات الألم
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:49:25 Lebanon 24 Lebanon 24
قوى الأمن تنشر فيديو من ضمن حملة لمكافحة إطلاق النار العشوائي
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:49:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الخزانة الأميركية: الوزارة مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لإنهاء القتل العشوائي في أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:49:25 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

جبران باسيل

الانتخابية

التيار

العوني

جبران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-01-13
Lebanon24
05:41 | 2026-01-13
Lebanon24
05:34 | 2026-01-13
Lebanon24
05:32 | 2026-01-13
Lebanon24
05:22 | 2026-01-13
Lebanon24
05:05 | 2026-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24