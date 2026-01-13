وعود عشوائية من باسيل

تتحدث أوساط سياسية عن أن رئيس " " عاد مجددًا إلى سياسة إعطاء وعود جماعية بتبنّي ترشيحات للانتخابات النيابية المقبلة، من دون حسم نهائي للأسماء.

وبحسب هذه الأوساط، فإن هذا الأسلوب يفتح الباب أمام منافسة حادة بين عدد كبير من القيادات والكوادر العونية في مختلف الأقضية والدوائر ، حيث يسعى كل طرف إلى تثبيت موقعه مبكرًا.

وتشير الاوساط إلى أن هذه المنافسة لا تقتصر على البعد الانتخابي، بل بدأت تترك انعكاسات سلبية داخل البيت الحزبي الواحد، مع بروز حساسيات وخصومات شخصية قد تتفاقم في المرحلة المقبلة.



Advertisement