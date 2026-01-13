مركز وزارة الأشغال لجرف الثلوج يعمل على فتح الطرقات

يعمل مركز وزارة الأشغال لجرف الثلوج على فتح عدة طرقات بسبب تراكم الثلوج، في عيناتا، دير الأحمر - ، - ، ، ينطا بيادر العدس وقرطبا.

وكانت قد قُطعت عدة طرقات جبلية نتيجة تراكم الثلوج ، بحسب المروري، وتشمل الطرقات المقطوعة: عيناتا ، كفرذبيان - حدث بعلبك، العاقورة - ، سير - معاصر ، كفريا - الفوقا، حدث الجبة - اللقلوق، - عين عطا.

