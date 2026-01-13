الأشغال تحذّر: النفايات تسدّ المجاري وتفاقم خطر الفيضانات

اكدت وزارة الأشغال العامة والنقل ان عملها الميداني "مستمر في ظلّ والأمطار الغزيرة، لكن الوقاية تبقى مسؤولية الجميع".



واشارت عبر منصة" اكس" الى انه "مع شدّة المتساقطات، تتحوّل النفايات العشوائية المتراكمة في الشوارع إلى أحد أبرز أسباب انسداد مجاري تصريف المياه وتفاقم مخاطر الفيضانات".



ولفتت الى ان "تجنّب الرمي العشوائي يساهم في الحدّ من الأضرار وحماية السلامة العامة".

